NASA, 2027'de Ay'a İnsan İndirmekten Vazgeçti

NASA, 2027’de gerçekleştirmeyi planladığı Artemis III insanlı Ay inişini erteledi. Görev artık alçak Dünya yörüngesinde sistem testlerine odaklanacak. İlk insanlı iniş 2028’de Artemis IV ile yapılacak. SpaceX ve Blue Origin projede kritik rol oynamaya devam ediyor.

NASA’nın Ay’a dönüş planlarında önemli bir değişiklik var. 1972’den bu yana ilk insanlı Ay inişi olması planlanan Artemis III görevi, 2027’de Ay yüzeyine astronot indirmeyecek. Evet, iniş ertelendi.

Ancak bu bir “iptal” değil, daha çok stratejik bir geri adım. NASA, önce sistemleri tamamen hazır hâle getirmek istiyor. Bu yüzden Artemis III, Ay’a gitmek yerine alçak Dünya yörüngesinde kapsamlı testler gerçekleştirecek.

Artemis III’te neler değişti?

NASA’nın açıklamasına göre yeni görev planı; SpaceX ve Blue Origin’in geliştirdiği ticari iniş araçlarıyla uzayda kenetlenme testlerini kapsıyor. Yani araçlar yörüngede buluşacak, birbirine bağlanacak ve gerçek görev öncesi prova yapılacak.

Bununla da sınırlı değil. Yaşam destek sistemleri, iletişim altyapısı, itki sistemleri ve yeni nesil xEVA uzay yürüyüşü kıyafetleri de uzay ortamında test edilecek. NASA, “Ay’a inmeden önce her şeyi defalarca deneyeceğiz” diyor.

2028’de Ay’a gerçekten inilecek

Gerçek iniş ise Artemis IV görevine kaldı. Planlanan tarihe göre 2028’de iki astronot, Orion uzay aracıyla Ay yörüngesine gidecek. Oradan SpaceX’in modifiye edilmiş Starship iniş aracına geçerek Ay yüzeyine inecekler.

SpaceX şu anda ilk insanlı iniş için sözleşmeli iş ortağı. Blue Origin ise ilerleyen görevlerde kullanılacak Blue Moon iniş aracı üzerinde çalışıyor. NASA ayrıca 2027 sonrasında her yıl en az bir Ay inişi yapmayı hedefliyor. Yani uzun vadeli plan hâlâ oldukça iddialı.

