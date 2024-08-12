Uçağın Yolcu Camları Açılmazken Neden Kokpitte Açılan Camlar Var? Püfür Püfür Gitmek İçin Değil…

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Pilotların kokpit pencerelerinin açıldığını biliyor muydunuz? Peki yolcu kısmında böyle bir şey mümkün değilken neden kokpitte olabiliyor?

Ticarî yolcu uçaklarında açılan pencerelere hiç rastlamıyoruz. Buna pek de şaşırmamak gerek zaten. Ancak şaşırtıcı bir şey var, kokpit pencereleri.

Uçakta yolcuların taşındığı taraftaki pencereler açılmazken kokpit pencereleri açılabiliyor. Sebebi havalandırma falan değil. Ne olduğunu açıklayalım.

Kokpitlerin pencereleri diğerlerinin aksine neden açılıyor?

kokpit

Uçak, bizim bildiklerimiz dışında da bir dizi güvenlik önlemiyle dolu. Acil durumlarda uçuş personellerinin hem yolcular için hem kendileri için başvurabileceği pek çok şey var.

Kokpitlerdeki açılan pencereler de bunlardan biri. Eğer acil bir durumda başka bir çıkış yolu olmazsa, kokpit kapısı açılmazsa, anında uçaktan uzaklaşmak gerekiyorsa bu pencerelerden dışarı çıkılabiliyor.

Bir mekanizması var, öyle istenildiği her an açılamıyor.

uçak

Yükseklik fazlayken camlar açılırsa tehlike yaratmaz mı diye düşünüyor olabilirsiniz ancak bu da hesaba katılmış. Kokpit pencereleri, uçak yeterince düşük bir irtifadaysa ve basınçsızsa açılabiliyor.

pilot

Ayrıca pencereler her uçakta da açılmıyor. Boeing 737, 757, 767, 777 veya Airbus 320, 330, 340, 380 gibi bazı uçaklarda açılabiliyor. Özetlemek gerekirse kokpitlerdeki açılan pencereler acil durumlarda ikincil bir çıkış görevi görüyor.

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