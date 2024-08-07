Uçak kokpitlerinde çoğu zaman halat bulunuyor. Peki uçuş güvenliği açısından hayati rol oynayan bu halatların tam olarak orada bulunma amacı ne?

Uçak kokpitlerindeki halat, çeşitli güvenlik ve operasyonel nedenlerle epey önemli bir unsur. Hatta kelimenin tam anlamıyla hayat kurtarıcı.

Özellikle güvenlik tehlike altında olduğunda bu halatlar, acil durumlarda pratik çözümler sunuyor. Tam olarak ne gibi bir işlevi olduğunu anlatalım.

Acil durumlarda hızlı bir şekilde iniş sağlanabilir.

Her ne kadar uçaklarda olumsuz durumlarla sık sık karşılaşılmasa da her koşulu ihtimal dahilinde tutarak önlemler almak, uçuş güvenliği için hayati önem taşıyor.

Uçuş sırasında acil, beklenmedik bir durum ortaya çıktığında; merdivenler ya da kapılar kullanılamaz hâlde olduğunda yolcuların ve uçuş ekibinin inmesini sağlamak için halatlar kullanılabilir.

Pilot da kokpitte mahsur kalırsa bu halatı kullanarak kendini kimi uçakta camdan, kimi uçakta ise tahliye kapağından dışarı salarak kurtulabilir. Yukarıdaki videoda nasıl olduğunu görebilirsiniz.

Kurtarma operasyonlarında da görev alabilir.

Uçak, sıradışı bir şekilde yere veya suya iniş yaptığında halatlar; kurtarma operasyonlarında kullanılabilir. Mesela suya inildiğinde uçaktan çıkarılan can yeleklerine ya da botlara halatlar yardımıyla yönlendirilebilir.

Yine de nihai amacının acil durumlarda uçağın tahliye edilmesine yardımcı olmak olduğunu söyleyebiliriz. Siz kokpitlerde böyle bir halat olduğunu daha önce duymuş muydunuz?

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