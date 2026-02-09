Tümü Webekno
Netflix Türkiye'nin Dublajlı Film İzleyenler Hakkında Yaptığı Paylaşım Sosyal Medyayı Ayağa Kaldirdi

Netflix Türkiye resmî hesabından dublajlı film ve dizi izleyenleri aşağılayan bir paylaşım yapılması kullanıcıların tepkisini çekti.

Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Farklı dillerdeki film ve dizileri izlemenin birden fazla yolu var. Bunlar, karşımıza dublaj ve altyazı olarak çıkıyor. Bazı insanlar orijinal sesleri duymak istediklerinden altyazıları tercih ederken bazıları ise direkt olarak dublajlı versiyonlara yönelebiliyorlar. Şimdi ise bu konuda Netflix’in resmî hesabından tartışmalı bir paylaşım yapıldı.

Netflix Türkiye’nin resmî X hesabı, 8 Şubat Pazar günü bir paylaşım yaptı. Bu paylaşımda film ve dizileri dublajlı bir şekilde izleyenlere laf çakıldığı görüldü. Bu da kullanıcıların tepkisini çekti, dublajlı film izlemede bir sorun olmadığını söyleyen tepkilere yol açtı.

Netflix’in paylaşımı

Netflix’in paylaşımında bir mesajlaşmaya dair ekran görüntüsü görülüyor. Burada bir kişi karşısındakine diziyi dublajlı mı altyazılı mı izlediğini soruyor. Karşısındaki dublajlı izlediğini söyleyince de o kişiyi engelliyor. Yani dublajlı izleyenleri tiye alan bir paylaşım olduğunu söyleyebiliriz.

Kullanıcılar, dublajın tamamen ayrı bir sanat olduğu,bu konuda iyi iş çıkarıldığında filmlerin kalitesinin korunduğu, dublajlı izlemede yanlış bir şey olmadığı, Türkiye’nin dublaj konusunda iyi olduğu gibi yorumlar yaptı. Netflix’in dublaja yönelik bu tutumuna çoğu kişi sert tepki gösterdi. Gelen tepkilere şirketten ise herhangi bir açıklama gelmedi.

Gelen tepkiler

Netflix

