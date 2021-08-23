Netflix, anime efsanesi Cowboy Bebop'ı bir dizi haline getirmek için kolları sıvamıştı. Popüler yayın platformu, diziden ilk görselleri paylaştı. Bu görseller animeye de adeta bir saygı duruşu olarak gözüküyor.

Oyunların sürekli remasterlarının ya da remakelerinin çıktığı, eski şarkıların tekrar tekrar coverlandığı, filmlerin ve animasyonların sürekli yeniden çekildiği bir çeşit yeniden yapım çağında yaşıyoruz. Bu çağın öncülerinden biri olmasa da son dönemdeki en büyük temsilcilerinden biri Netflix.

Peş peşe çektiği yeniden yapımlar ve adaptasyonlarla sık sık gündem olan Netflix, bir anime efsanesi olan Cowboy Bebop'ın da bu defa gerçek oyuncularla canlı bir versiyonunu çekiyor. Yapımdan ilk set görüntüleri de geldi.

Animeye saygı duruşu

Özellikle ülkemizde ve batıda büyük hayran kitlesi edinen ilk animelerden olan Cowboy Bebop, 2071 yılında uzayın çeşitli köşelerinde suçluların peşinden koşturan bir ekibin hikayelerini anlatıyordu. 26 bölümlük bir animesi ve bir de filmi olan yapım, Shinichiro Watanabe'nin başyapıtlarından olarak kabul ediliyordu.

Netflix uyarlamasında ekipte dört yerine üç karakter göreceğiz, yani animedeki bütün hikayeleri Netflix dizisinde görmeyecek olmamız şaşırtıcı olmayacaktır. Diziden gelen ilk paylaşımda da başrol oyuncuları John Cho, Daniella Pineda ve Mustafa Shakir yer alıyor. Üçlü, animeden ikonik bir sahneyi canlandırırken poz vermiş.

Görsellerde Spike (John Cho'nun canlandırdığı karakter) animedeki kıyafetiyle gözükürken, Daniella Pineda'nın canlandıracağı Faye karakterinin kostümü de animedeki haline oldukça yakın. Hatta Mustafa Shakir'in canlandırdığı Jet'in metal kolu bile animenin orijinaline sadık olmuş. Keza uzay gemileri Bebop da animedeki havasını veriyor.

Dizinin yayın tarihi de belli oldu:

Görsellerde serinin baş kötüleri olan Vicious (Alex Hell) ve Spike'ın eski sevdiceği Julia (Elena Satine) görünmüyor. Muhtemelen Netflix bu karakterleri henüz seyircilerin karşısına çıkarmak istemiyor. Özellikle Vicious karakteri büyük merak konusu olmuş durumda.

Görsellerle birlikte dizinin yayın tarihi de belli oldu. Netflix'in diziyi yayına alacağı tarihin 19 Kasım 2021 olduğu açıklandı. Bakalım dizi, ilk görsellerde korumayı başardığı havayı taşıyacak mı?

Editörün yorumu: Dizide muhtemelen Edward'ı ya da akıllı köpek Ein'i görmeyeceğiz, bu da anime ve mangadan çekilebilecek hikaye sayısını kısıtlıyor. Dizinin araya hikayeler eklemesi ya da animedeki tüm hikayeyi anlatmaya çalışması diziye zarar verebilir. Öte yandan Cowboy Bebop demek bolca Jazz ve erken dönem Rock demektir, umalım da Netflix bu havayı bozmayacak müzikler seçsin.