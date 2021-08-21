SpaceX'in ilk sivil uzay görevini izleyeceğimiz Netflix belgeseli Countdown: Inspiration4 Mission To Space'den ilk fragman geldi. Toplamda 5 bölümden ve bir canlı yayından oluşacak belgeselin bölümleri parça parça yayınlanacak.

Geçtiğimiz haftalarda, Netflix'in SpaceX'in ilk sivil uzay görevini özel bir belgesel olarak karşımıza çıkaracağını sizlerle paylaşmıştık. Countdown: Inspiration4 Mission To Space isimli bu belgesel, heyecan verici uzay yolculuğunu adım adım ekranlarımıza taşıyacak.

Belgeseli özel kılan ise neredeyse 'gerçek zamanlı' olarak karşımıza çıkacak olması. Tüm hazırlık süreçlerinin yanında fırlatmanın Netflix YouTube kanalı üzerinden canlı yayınlanacağı ve 'eve dönüşü' de ardından bir bölüm olarak Netflix'te izleyebileceğimiz belgesel, bu önemli görevin her anına tanık olmamızı sağlayacak.

İlk bölüm 6 Eylül'de:

SpaceX'in Inspiration4 görevi, şimdiye kadar önce Virgin Galactic ardından da Blue Origin'in gerçekleştirdiği ilk sivil uzay yolculuğu hamlelerinden biraz farklı. Hem Virgin Galactic'in hem de Blue Origin'in görevleri oldukça kısa süren ve dakikalar içerisinde uzaya çıkıp geri indikleri görevlerdi. Inspiration4 görevi ise 3 gün boyunca sürecek. Falcon 9 ile fırlatılacak olan Dragon kapsülünde yolculuk edecek olan ekip, 3 günlük gezintiden sonra geri dönecek.

Tüm yolculuğu baştan sona anlatacak olan belgeselin ekiple tanışıp hikayelerini dinleyeceğimiz ilk iki bölümü 6 Eylül'de yayınlanacak. Ardından 13 Eylül'de ise fırlatmaya hazırlık yolculuğunu izlediğimiz iki bölüm daha gelecek. Fırlatma ise 15 Eylül'de canlı olarak yayınlanacak. Ardından son olarak da Eylül ayının sonlarında ekibin Dragon kapsülü ile eve dönüşlerini izleyeceğimiz bir final bölümü gelecek.

Netflix tarafından yayınlanan ilk fragmana göz atmak isterseniz;