Kısa bir süre önce üyelik paketlerine zam yaptığını duyuran Netflix'in ardından Hulu'dan bir hamle geldi. Standart üyelik planlarının fiyatlarında indirime gittiğini duyuran Hulu'nun bu hamleyi bir karşılık vermek için mi yaptığı ya da tamamen tesadüfen mi olduğu henüz bilinmiyor.

Hulu, çarşamba günü yaptığı açıklamayla Standart Üyelik Planı’nın fiyatının 26 Şubat’tan itibaren 7,99 dolar yerine 5,99 dolar olacağını duyurdu. Bu üyelik planının fiyatı daha önce kısa süreli bir kampanya ile düşürülmüştü ancak bu kez kalıcı bir fiyat değişikliği söz konusu. Reklam içermeyen üyelik planının fiyatı ise Spotify/Hulu planıyla aynı olarak 11,99 dolar olarak kalacak.

Hulu’nun bu duyurusu, Netflix’in yaptığı ciddi zamdan birkaç gün sonra yapıldı. Netflix’in en popüler üyelik planının fiyatı (HD görüntü kalitesi ve aynı anda iki kullanıcı) 10,99 dolar iken 12,99 dolara yükseltildi. Bu konuda bizim endişelenmemize gerek yok çünkü bu zamlar ülkemizi etkilemedi.

Hulu’nun Netflix zammından sonraki bu hamlesi, birçok kullanıcıyı daha ucuz planları tercih etmeye çekebilir. Hulu’nun bu fiyat değişikliği tesadüfen mi Netflix zamlarına denk geldi yoksa bir misilleme mi söz konusu şu an için bilinmiyor.