Bir Maymun Yalnızca Beyin Sinyalleri ile Oyun Oynadı [Video]

Çalışmalarının hangi seviyede olduğunu göstermek için yeni bir video yayınlayan Neuralink, bir maymunun yalnızca beyin sinyallerini kullanarak 2D arcade oyun oynayabildiğini göstererek takipçilerini şaşırtmayı başardı.

Elon Musk’ın arkasında bulunduğu en heyecan verici girişimlerden biri olan Neuralink, en basit tanımıyla insan beynine implant edilebilir beyin-bilgisayar arayüzleri geliştirmeyi amaçlamaktadır. Geliştirmekte oldukları teknolojinin potansiyelini gösterebilmek adına yeni bir video paylaşan Neuralink, beyin sinyallerini elektronik sinyallere dönüştürme konusundaki yeteneklerini göstermiş oldu.

Neuralink’in resmi YouTube kanalı aracılığı ile paylaşılan videoda beynine bir Neuralink implant edilmiş maymunun beyin sinyallerinin nasıl ele alındığını ve beyin sinyalleri okunan bir maymunun hiçbir kontrolcü kullanmadan 2 boyutlu bir arcade oyunu olan Pong’u nasıl oynayabildiği gösteriliyor.

Beyninde Neuralink implantı olan bir maymun 2D bir oyunu beyin sinyalleriyle oynayabildi

Videonun başında, denek olarak kullanılan maymunun ekrandaki oyunu bir kontrolcü yardımı ile oynadığı görülse de Neuralink, bu süreçte de beyin sinyallerini okumaya devam ediyordu. İkinci aşamada kontrolcünün kablo bağlantısını keserek maymundan aynı oyunu oynamaya devam etmesini isteyen araştırmacılar, böylece maymunun oyunu kontrolcü ile yönettiğini düşünmesini sağlayarak beyin sinyalleriyle oyunu oynayabilmesini mümkün kıldılar.

Videonun son kısmında kontrolcünün tamamen ortadan kaldırıldığını görüyoruz. Maymun yalnızca ekrandaki görüntüye bakarak beyin sinyalleri ile Pong oynamayı başarıyor. Bu, geleceği fazlasıyla merak edilen beyin-bilgisayar arayüzleri açısından son derece önemli bir gelişme.

Neuralink, özellikle felçli insanların sosyal ve iş hayatına dahil olmasını sağlayabilir

Peki bu teknoloji, insanlara ne gibi bir fayda sağlayacak? Aklınıza hemen kontrolcüsü olmayan oyun konsolları geldiyse, hayal kırıklığına uğrayabilirsiniz. Zira Neuralink’in temel amacı, felçli insanların hayatlarını kolaylaştırmak gibi tıbbi yaklaşımlar. Hatta Neuralink’in en azından potansiyel olarak felçli insanların yeniden istedikleri gibi hareket edebilmelerini sağlama ihtimali de bulunuyor.

Hemen aşağıdan izleyebileceğiniz videodaki teknoloji, Neuralink’in insan uygulamalarına hazır hale geldiğinde felçli bir kişinin bilgisayar imlecini herhangi bir mouse kullanmaksızın kontrol edebileceğini gösteriyor. Söz konusu teknolojinin bir sonraki aşaması felçli bireylerin beyin sinyalleri ile bir akıllı telefon kullanabilmesi, sanal klavye aracılığı ile yazışabilmesi olabilir.

Neuralink’in bir maymunun beyin sinyalleri ile oyun oynayabildiğini gösteren videosu