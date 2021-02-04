Elon Musk, sadece insan zihni ile teknolojinin kontrol edilmesine olanak sağlayacak Neuralink hakkında yeni bir açıklama yaptı. Twitter üzerinden felçli bir hastaya yanıt veren Musk, Neuralink'in bu yıl sonlarına doğru insanlar üzerinde denenmeye başlayacağını belirtti.

İnsan beynine çip yerleştirerek bilgisayara bağlanabilmesine olanak sağlayan Neuralink hakkında yeni gelişmeler var. Tesla ve SpaceX CEO’su Elon Musk, geçtiğimiz günlerde Clubhouse’da Neuralink’in bir maymun üzerinde denendiğini ve maymunun çip sayesinde video oyunu oynayabildiğini açıklamıştı.

Ünlü iş insanı, Twitter üzerinden yeni bir açıklama daha yaptı ve Twitter’dan kendisiyle iletişime geçen felçli bir hastaya, Neuralink’in bu yılın sonlarına doğru insan üzerinde denenmeye başlayacağını belirtti.

"Neuralink üzerinde yoğun bir şekilde çalışıyoruz"

Geçtiğimiz yaz aylarında Neuralink beyin çipini bir domuz üzerinde test ettiğini açıklayan Musk, aynı işlemin maymuna da yapıldığını ve maymunun sadece zihnini kullanarak bir oyun oynayabildiğini açıklamıştı. Musk, bir sonraki hedefin maymunların kendi arasında Pong oyunu oynamalarını sağlamak olduğunu belirtti.

İnsanların sadece düşünge gücüyle teknolojiyi kontrol edebilmesine olanak sağlayacak Neuralink beyin çipi, özellikle felçli hastalar için yeni bir umut ışığı olmuş durumda. Neuralink, vermiş olduğu vaatleri gerçekleştirirse, uzuvlarını hareket ettiremeyen insanlar teknoloji sayesinde bunlara geri kavuşmuş olacak.

Hamoon Kamal adlı bir Twitter kullanıcısı da aynı umut ışığından yola çıktı ve şu ifadeleri kullanarak Elon Musk’a seslendi; "Merhaba Elon, uzun zamandır bunu sana nasıl söyleyeceğim konusunda düşünüyordum ancak elimden geldiğince kısa tutmaya çalışacağım. 20 yıl önce bir kaza geçirdim ve o günden beri omuzlarımdan aşağı felç kaldı. Neuralink’in klinik testlerinde yer almaya istekliyim. Lütfen benimle iletişime geç.”

Elon Musk’ın Kamal’a verdiği yanıt ise şu şekilde oldu; "Neuralink’in implant güvenliği üzerinde sıkı bir şekilde çalışıyoruz ve bir yandan da FDA ile görüşmeler yapmaya devam ediyoruz. Her şey yolunda giderse, insanlar üzerinde klinik testlere bu yılın sonuna doğru başlayabiliriz.”