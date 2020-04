Nvidia'nın GeForce Now Hizmeti, Kan Kaybediyor

Nvidia'nın GeForce Now hizmeti, yüzlerce oyunu bünyesinde barındırıyor. Ancak Nvidia cephesinde işler iyiye gitmiyor ve platform, sektörün önde gelen yayıncılarının desteğini bir bir kaybediyor.

Video oyun sektörü, son dönemlerde ciddi bir dönüşüm içerisinde. CD ve DVD'lerin devri yıllar önce kapandı, oyunlar doğrulan internet üzerinden indirilerek kurulmaya başlandı. Bu süreç içerisinde güçlü bilgisayarlara duyulan ihtiyaç da arttı. Ancak özellikle de son dönemlerde, bilgisayarların da bir önemi kalmamaya başladı. Çünkü oyunlar, artık çok güçlü sunucular üzerinden bulut servisleri ile oynanabiliyor.

Google, geçtiğimiz yıl düzenlediği bir etkinlikle kendi oyun akış hizmeti Stadia'yı duyurdu. Yapılan bu duyurunun ardından Nvidia'nın "GeForce Now" olarak isimlendirdiği oyun akış hizmeti, yeni duyurulmuşçasına bir anda popülerliğini artırmaya başladı. Ayrıca Microsoft da bir süredir kendi oyun akış hizmeti Project xCloud üzerinde çalışıyor ve söylentilere göre Tencent, kısa bir süre sonra kendi oyun akış hizmeti ile oyunseverlerin karşısına çıkacak.

Nvidia'nın GeForce Now hizmeti, uzun bir süredir oyunseverler tarafından deneyimlenebiliyor. Hatta eğer isterseniz sizler de hemen kendiniz için bir GeForce Now hesabı oluşturup, bu hizmetten faydalanabiliyorsunuz. Bu bağlamda kimi popüler kimi de o kadar popüler olmayan yüzlerce oyunu, bilgisayarınız çok kötü olsa bile eğer internet bağlantı kaliteniz iyiyse rahatlıkla oynayabiliyorsunuz. Ancak işler, Nvidia cephesinde çok da iyiye gitmiyor gibi görünüyor.

Nvidia, GeForce Now hizmetini ileriye taşıyabilmek adına onlarca çalışma yürüttü. Şirket, oyun yayıncıları ile bir araya gelerek dünyanın en popüler oyunlarını GeForce Now hizmetine ekleme çalıştı. Aslına bakacak başarılı da oldu çünkü pek çok popüler oyun, GeForce Now hizmeti kapsamında oynanabiliyor. Ancak GeForce Now, bir yandan yeni oyunlar için destek vermeye çalışırken diğer yandan da çok ciddi bir şekilde kan kaybediyor.

2K Games, Bethesda ve Activision Blizzard gibi sektörün önde gelenleri, GeForce Now'dan çekildi

Nvidia'nın oyun akış hizmeti GeForce Now, şubat ayı itibarıyla çok ciddi kan kaybetti. Öyle ki 2K Games, Bethesda ve Activision Blizzard gibi video oyun sektörünün önemli isimleri, GeForce Now için verdiği desteği kesti. Yani bu şirketler tarafından yayınlanan oyunlar, GeForce Now hizmetinde kullanılamaz oldu. Nvidia, bu açığı kapatabilmek adına onlarca girişimde bulundu ancak elbette bunca popüler oyunun kaybı, şirketi zor durumda bıraktı.

24 Nisan'da yeni kayıplar olacak

Edinilen son bilgilere göre Warner Bros., Codemasters, Xbox Game Studios ve Klei de, 24 Nisan itibarıyla GeForce Now hizmetine sunduğu desteği kesecekler. Bu durum, Nvidia'nın oyun akış hizmetinin biraz daha kan kaybedeceğinin bir göstergesi olarak karşımıza çıkıyor. Nvidia'nın bu hamle karşısında nasıl bir reaksiyon göstereceği ve GeForce Now hizmetini popüler hale getirebilmek için neler yapacağı, şu an için bilinmiyor.