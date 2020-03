NVIDIA, GeForce Now’a Her Hafta Yeni Oyunlar Ekleyecek

NVIDIA, bugün yaptığı açıklamada bulut oyun platformu GeForce Now’a her hafta yeni oyunlar ekleyeceğini duyurdu. Duyuruda bu hafta eklenen yeni oyunlara da yer verildi.

Koronavirüs salgını nedeniyle tüm dünyanın evine kapandığı şu günlerde birçok kişi için oyunlar, can sıkıntısını gidermek için en iyi alternatif oluyor. Elbette bu durum sonucunda birçok oyun geliştiricisi ve yayıncısı da oyunlarına artan ilgiden memnun kalıyor.

Evlerinden oyun oynayan milyonlarca insan bulunsa da bu insanların oyun oynadıkları yerler değişebiliyor. İmkânı elverişli olanlar yüksek güçlü donanımlara sahip olsalar da birçok insan artık bulut oyun sistemlerine yönelmiş durumda. İşte o sistemlerden birisi olan NVIDIA GeForce Now, bugün sevindirici bir haberle karşımıza çıktı.

NVIDIA GeForce Now’a her hafta yeni oyunlar gelecek:

Bildiğiniz üzere NVIDIA’nın bulut oyun sistemi GeForce Now, geçtiğimiz haftalar boyunca bazı geliştiricilerin desteğini kaybetti. Özellikle Activision Blizzard, Bethesda ve 2K Games stüdyolarının desteğini kaybeden platformda oyun sayısında da büyük azalma görüldü.

Tüm bu olumsuzluklara rağmen NVIDIA, birkaç geliştiricinin desteğini kazanmayı da başardı. Aynı zamanda şirket, platformu kullanan oyunculara sürekli yeni oyunların ekleneceği hakkında söz verdi. İşte bugün, NVIDIA GeForce Now’a gelecek yeni sistem hakkında bilgi verildi.

NVIDIA tarafından yapılan açıklamaya göre GeForce Now, her hafta perşembe günü yepyeni oyunları kütüphanesine ekleyecek. Bu sürecin başlangıcı olarak bu hafta platformun kütüphanesine eklenen oyunlar şu şekilde:

Arma 2: Operation Arrowhead

Control

Danganronpa: Trigger Happy Havoc

Dungeons 3

Headsnatchers

IL-2 Sturmovik: Battle of Stalingrad

Jagged Alliance 2 - Wildfire

The Guild 3

Düzenli bir şemayı takip edeceğini açıklayan NVIDIA, umuyoruz ki her hafta GeForce Now için yeni oyunlar getirmeyi başarabilir. Performansı ve kullanımıyla oyuncuların gönlünü fetheden platforma önümüzdeki günlerde eklenecek her oyunu görmek için bizi takip etmeye devam edebilirsiniz. NVIDIA’nın bulut oyun platformu GeForce Now’ı bu bağlantıdan bilgisayarınıza kurabilirsiniz.