NVidia'nın yeni ekran kartları geldikçe bazı kartların budanması gerekti. Bu kararların arkasındaki mantık ise oldukça net.

Ağustos ayı geldiğinde yeni Turing sistemine sahip ekran kartı serisini piyasaya süren Nvidia, kartları daha iyi performans göstermesine rağmen fiyatlardan dolayı oldukça eleştirilmişti.

Firmanın bir önceki grafik mimarisi olan Pascal 2016 yılında çıkmış, GTX 1080 ve GTX 1070 ile adeta gövde gösterisi yapmıştı. Nvidia daha sonra daha da üst düzey bir ürün olan ve yine Pascal tabanlı çalışan GTX 1080 Yi'yi piyasaya sürdü.

Bağımsız üçüncü parti kuruluşlar tarafından yapılan testler sonucunda ise RTX 2080 Ti'nin açık şekilde en hızlı oyun ekran kartı olduğu ortaya çıkmıştı. RTX 2080, 699 dolar etikete sahipti ve GTX 1080 Ti'nin yerini alması planlanıyordu. Daha hızlı ve daha pahalı bir GTX 2080 versiyonu da Founder Edition adıyla raflarda gözükmeye başladı. Yine de genel fiyat artışı, aradaki performans farkının cazibesini götürüyordu.

NVidia şu anda GTX 1080 Ti üretmiyor, ellerindeki stoklar da tükeniyor. GTX 1080 Ti artık üretilmeyecek. Sebebi de, en azından işletme açısından oldukça mantıklı.

Neden Eski Ürünler Üretsinler ki?

RTX 2080 geldikten hemen sonra fiyatlar 699 dolar bandınan başlayacak şekilde ayarlanmıştı. Bu dönemde satıcılar ellerindeki GTX 1080 Ti'lerden kurtulmanın yollarını aradılar. Bu durumda da iki ürün arasında bir fiyat farkı oluştu.

Özellikle ilk dönem RTX 2080 serisi bu fiyat farklarından olumsuz olarak etkilendi. Durumun olumlu yanı ise ortalıkta çok fazla GTX 1080 Ti kalmamış olması. Aynı fiyat aralığında ve benzer performanslarda iki karttan daha yeni olanı üretmeye devam etmek, yeni geliştirilen mimari altyapıyı da göz önüne alınca oldukça mantıklı. GTX 1080 ile RTX 2080 aynı fiyata ve performansa sahip olsaydı bile gelişen teknolojiye uyumlu olan RTX 2080 üretimine devam etmek gerekirdi.

Yine de NVidia GTX 10XX serisini öyle kolay bırakacak gibi değil, zira GTX 1070 Ti ve altı, farklı fiyat kategorilerinde firmanın elindeki tek koz. 20XX serisi ileride gelişme elbette gösterecektir ancak şu anda durum bu: Nvidia piyasadaki GTX 1080 Ti'ların bitmesini ve yerlerini GTX 2080'lerin almasını bekliyor ve bu gerçekten de çok mantıklı.