ODD, Ocak 2022 otomobil ve hafif ticari araç satış rakamlarını açıkladı. Açıklanan veriler, otomobil ve hafif ticari araç pazarının geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 12,8 daraldığını ortaya koydu. Geçtiğimiz ay yapılan toplam satış miktarı, 38.131 adet olarak kayıtlara geçti.

Ocak ayının sona ermesiyle Otomotiv Distribütörleri Derneği'nden (ODD) beklenen rapor geldi. Ocak ayına ilişkin satış raporunu kamuoyu ile paylaşan dernek, pazardaki daralmanın devam ettiğini gözler önüne serdi. Açıklanan verilere göre geçtiğimiz ay içerisinde yapılan otomobil satışları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 17,9 oranında azalarak 29 bin 20 adet olarak kayıtlara geçti. Hafif ticari araç satışları ise geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 8,9 artarak 9 bin 111 oldu. Böylece toplam satış, Ocak 2022'de 38 bin 131 oldu. Bu sayı, Ocak 2021'den yüzde yüzde 12,8 düşük.

Tahmin edebileceğiniz üzere vatandaşlar, Ocak 2022'de de düşük vergi dilimindeki otomobillere yöneldiler. Bu bağlamda; pazarın yüzde 91,7’si vergi oranları düşük olan A, B ve C segmentlerindeki araçlardan oluştu. Bu alanda en çok tercih edilen segment ise C oldu. Ocak ayında satılan araçların yüzde 47,8'i C segment otomobillerden, yüzde 42,8'i ise B segment otomobillerden oluştu.

Dizel otomobillerin sonu geliyor

ODD'nin açıkladığı Ocak 2022 verileri, benzinli araçların pazara açık ara hakim olduğunu gösteriyor. Zira ocak ayında satılan otomobillerin 21.565 adedi, yani yüzde 74,3'ü benzinli araçlardan oluştu. Ocak ayında satılan otomobillerin yüzde 18,5'i dizel, yüzde 5,7'si hibrit, yüzde 1,1'i ise otogazlıydı. Ay boyunca satılan elektrik motorlu otomobil sayısı ise 134 olarak kayıtlara geçti.

Satılan her 4 otomobilin yalnızca 1 tanesi manuel vites

Manuel vites otomobillere gösterilen ilgi 2021 yılında düşmüştü. Bu durum, 2022'de de devam edecek gibi görünüyor. Zira açıklanan verilere baktığımızda, satılan her dört otomobilden yalnızca bir tanesinin manuel vitesli olduğunu görüyoruz. Son olarak, ocak ayında ilginin yoğun olduğu gövde tipinin SUV olduğunu belirtelim. Verilere baktığımızda, yüzde 42,3 pazar payına sahip SUV araçları yüzde 37,8 pay ile sedanların ve yüzde 18,7 pay ile de hatchbacklerin takip ettiğini görüyoruz.