Popüler Otomobiller, Kaç Asgari Ücret ile Satın Alınabiliyor

Otomobil fiyatlarındaki yükseliş bir türlü engellenemezken sıfır araç sahibi olmak artık hayal bile değil. Peki, 2021'de Türkiye'de en çok satılan otomobil modelleri, 2022 yılı net asgari ücreti ile kaç ayda alınabiliyor?

Türkiye'de bir otomobil sahibi olmak, geçtiğimiz yıllara göre oldukça zor. Öyle ki geçmişte birkaç on bin TL'ye bile sıfır otomobil satın almak mümkünken şu an 200 bin TL'nin altında araç kalmadı. Şimdi sizlerle, sıfır otomobil satın almanın Türkiye'de nasıl zorlaştığından bahsedeceğiz.

Bilindiği üzere asgari ücret, 2022'de görülmemiş düzeyde yükseldi. Yapılan zammın oranı, neredeyse yüzde 50 civarında oldu. Bu doğrultuda vatandaşlar, 2022'de 4.250 TL asgari ücret satın alacaklar. Peki bu parayla bir otomobil sahibi olmak mümkün mü? Gelin hep birlikte, Türkiye'de 2021'de en çok satılan otomobillerin bugün kaç asgari ücrete tekabül ettiğine hep birlikte bakalım.

2021'de Türkiye'de en çok satılan otomobil modelleri

Fiat Egea

Toyota Corolla

Renault Clio

Renault Megane

Honda Civic

Dacia Duster

Fiat Egea Cross

Volkswagen Passat

Hyundai i20

Volkswagen Polo

İçeriğimize devam etmeden önce; bu hesaplamaları net asgari ücret üzerinden yapacağımızı belirtelim. Yani her ay 4.250 TL maaş aldığınızı kabul edip, bu maaşın bir kuruşunu bile yemeden otomobil için ayırdığınızı düşüneceğiz. Araç fiyatlarını ise şirketlerin orijinal sitelerinde yer alan baz model fiyatlar üzerinden belirleyeceğiz. Şimdi, içeriğimize devam edebiliriz.

Fiat Egea:

Fiyat: 245.500 TL

245.500 TL Asgari ücret: 4.250 TL

4.250 TL Alış: 58 ay

Toyota Corolla:

Fiyat: 381.900 TL

381.900 TL Asgari ücret: 4.250 TL

4.250 TL Alış: 90 ay

Renault Clio:

Fiyat: 264 bin TL

264 bin TL Asgari ücret: 4.250 TL

4.250 TL Alış: 63 ay

Renault Megane:

Fiyat: 384 bin TL

384 bin TL Asgari ücret: 4.250 TL

4.250 TL Alış: 91 ay

Honda Civic:

Fiyat: 522.674 TL

522.674 TL Asgari ücret: 4.250 TL

4.250 TL Alış: 123 ay

Dacia Duster:

Fiyat: 360 bin TL

360 bin TL Asgari ücret: 4.250 TL

4.250 TL Alış: 85 ay

Fiat Egea Cross:

Fiyat: 267.900 TL

267.900 TL Asgari ücret: 4.250 TL

4.250 TL Alış: 64 ay

Volkswagen Passat:

Fiyat: 573 bin TL

573 bin TL Asgari ücret: 4.250 TL

4.250 TL Alış: 135 ay

Not: Araç 2021 modeldir.

Hyundai i20:

Fiyat: 263.673 TL

263.673 TL Asgari ücret: 4.250 TL

4.250 TL Alış: 63 ay

Volkswagen Polo:

Fiyat: 320 bin 500 TL

320 bin 500 TL Asgari ücret: 4.250 TL

4.250 TL Alış: 76 ay

Not: Araç 2021 modeldir.