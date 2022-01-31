Popüler Otomobiller, Kaç Asgari Ücret ile Satın Alınabiliyor

Türkiye'de bir otomobil sahibi olmak, geçtiğimiz yıllara göre oldukça zor. Öyle ki geçmişte birkaç on bin TL'ye bile sıfır otomobil satın almak mümkünken şu an 200 bin TL'nin altında araç kalmadı. Şimdi sizlerle, sıfır otomobil satın almanın Türkiye'de nasıl zorlaştığından bahsedeceğiz.
Bilindiği üzere asgari ücret, 2022'de görülmemiş düzeyde yükseldi. Yapılan zammın oranı, neredeyse yüzde 50 civarında oldu. Bu doğrultuda vatandaşlar, 2022'de 4.250 TL asgari ücret satın alacaklar. Peki bu parayla bir otomobil sahibi olmak mümkün mü? Gelin hep birlikte, Türkiye'de 2021'de en çok satılan otomobillerin bugün kaç asgari ücrete tekabül ettiğine hep birlikte bakalım.
2021'de Türkiye'de en çok satılan otomobil modelleri
- Fiat Egea
- Toyota Corolla
- Renault Clio
- Renault Megane
- Honda Civic
- Dacia Duster
- Fiat Egea Cross
- Volkswagen Passat
- Hyundai i20
- Volkswagen Polo
İçeriğimize devam etmeden önce; bu hesaplamaları net asgari ücret üzerinden yapacağımızı belirtelim. Yani her ay 4.250 TL maaş aldığınızı kabul edip, bu maaşın bir kuruşunu bile yemeden otomobil için ayırdığınızı düşüneceğiz. Araç fiyatlarını ise şirketlerin orijinal sitelerinde yer alan baz model fiyatlar üzerinden belirleyeceğiz. Şimdi, içeriğimize devam edebiliriz.
Fiat Egea:
- Fiyat: 245.500 TL
- Asgari ücret: 4.250 TL
- Alış: 58 ay
Toyota Corolla:
- Fiyat: 381.900 TL
- Asgari ücret: 4.250 TL
- Alış: 90 ay
Renault Clio:
- Fiyat: 264 bin TL
- Asgari ücret: 4.250 TL
- Alış: 63 ay
Renault Megane:
- Fiyat: 384 bin TL
- Asgari ücret: 4.250 TL
- Alış: 91 ay
Honda Civic:
- Fiyat: 522.674 TL
- Asgari ücret: 4.250 TL
- Alış: 123 ay
Dacia Duster:
- Fiyat: 360 bin TL
- Asgari ücret: 4.250 TL
- Alış: 85 ay
Fiat Egea Cross:
- Fiyat: 267.900 TL
- Asgari ücret: 4.250 TL
- Alış: 64 ay
Volkswagen Passat:
- Fiyat: 573 bin TL
- Asgari ücret: 4.250 TL
- Alış: 135 ay
Not: Araç 2021 modeldir.
Hyundai i20:
- Fiyat: 263.673 TL
- Asgari ücret: 4.250 TL
- Alış: 63 ay
Volkswagen Polo:
- Fiyat: 320 bin 500 TL
- Asgari ücret: 4.250 TL
- Alış: 76 ay
Not: Araç 2021 modeldir.