10 Yıl Önce Çıktığına İnanamayacağınız 10 Yabancı Film

Sinema sektörü neredeyse her hafta yeni filmlerle karşımıza çıkıyor ve bazı filmlerin aslında ne kadar önce çıktığını unutabiliyoruz. Geçtiğimiz günlerde geriye dönüp baktığımızdaysa bundan on yıl önce çıktığına inanmadığımız belirli filmler oldu.

Sevdiğimiz filmleri genellikle birçok kez izleyebildiğimiz için aslında ne kadar önce çıktıklarının farkına varamayabiliyoruz. Bu nedenle sevdiğimiz filmleri de bir kenara bırakıp objektif bir bakış açısı yakalamaya, aslında tekrar tekrar izlediğimiz o filmlerin ne kadar önce hayatımıza girmiş olduğuna baktık. Aklımıza ilk gelen on filmi de sizler için listeledik.

Tabii ki bu listede 10 yıl önce çıkan bütün filmler bulunmuyor. Bu nedenle listede göremediğiniz ancak “Olsa ne güzel olurdu” dediğiniz filmleri yorumlar kısmından bekliyor olacağız. Son olarak bu listenin tamamen yabancı filmlerin olduğunu, haftaya 10 yıl önce çıktığına inanmayacağınız Türkçe filmlerle karşınızda olacağımızı belirtmekte fayda var. İsterseniz lafı daha da fazla uzatmadan listemize geçebiliriz.

10. Buz Devri: Dinozorların Şafağı

Yönetmen: Carlos Saldanha

Oyuncular: Ray Romano, John Leguizamo, Denis Leary

IMDb: 6,9

Rotten Tomatoes: %62

Sid’in üç adet dinozor yavrusunu sahiplenme çabalarından sonra gerçek anne ortaya çıkar ve karakterlerimiz kendilerini hiç bilmedikleri bir dünyada, hiç beklemedikleri maceralar karşısında bulur.

9. Yukarı Bak

Yönetmen: Pete Docter

Oyuncular: Edward Asner, Jordan Nagai, John Ratzenberger

IMDb: 8,2

Rotten Tomatoes: %90

78 yaşındaki Carl Fredricksen, evine balonlar bağlayarak ‘Paradise Falls’ isimli yere taşınır ancak bu yolculuk sırasında farklı maceralar onu beklemektedir.

8. 500 Days of Summer

Yönetmen: Marc Webb

Oyuncular: Joesph Gordon-Levitt, Zoey Deschanel, Geoffrey Arend

IMDb: 7,7

Rotten Tomatoes: %84

Aşka inanmayan Summer’a aşık olan Tom’un hikayesini ele alan 500 Days of Summer, komedi unsurlarının yanı sıra sizi içine çekebilecek ilginç bir olay örgüsünü de sunuyor.

7. Sherlock Holmes

Yönetmen: Guy Ritchie

Oyuncular: Robert Downey Jr., Jude Law, Rachel McAdams

IMDb: 7,6

Rotten Tomatoes: %77

Detektif Sherlock Holmes ve yardımcısı Watson, İngiltere’de yaşanan bir dizi cinayetin sırrını ortadan kaldırmak için görev başına geçer.

6. 2012

Yönetmen: Roland Emmerich

Oyuncular: John Cusack, Thandie Newton, Chiwetel Ejiofor

IMDb: 5,8

Rotten Tomatoes: %47

Maya takviminin sona ermesiyle birlikte dünyayı bekleyen felaketler zincirini ele alan film, o zamanlarda gündeme oturmuştu. Özellikle filmin çıkışından üç yıl sonra dahi herkesin 12 Aralık 2012 tarihini bu filmle beklediği de düşünüldüğü zaman filmi izlemediyseniz bir göz atın deriz.

5. X-Men Başlangıç: Wolverine

Yönetmen: Gavin Hood

Oyuncular: Hugh Jackman, Ryan Reynolds, Liev Schreiber

IMDb: 6,6

Rotten Tomatoes: %58

James Logan, Victor Creed ile birlikte kaçmaya karar verir ve özel bir ekibe dahil olurlar. Bunun ardından Logan’a Weapon X isimli bir projeye katılması için teklif gelir. Her şey burada başlar.

4. Adaletin Peşinde

Yönetmen: F. Gary Gray

Oyuncular: Gerard Butler, Jamie Foxx, Leslie Bibb

IMDb: 7,4

Rotten Tomatoes: %75

Standart bir vatandaş, adaletin doğru şekilde işlemediğini hissettiği zaman neler yapabilir?

3. Felekten Bir Gece

Yönetmen: Todd Philips

Oyuncular: Bradley Cooper, Ed Helms, Zach Galifianakis

IMDb: 7,7

Rotten Tomatoes: %84

Komedi kavramını farklı bir şekilde ele alan The Hangover filmi, kısaca özetlemek gerekirse bir bekarlığa veda partisinin ne kadar farklı sonuçlar doğurabileceğini bizlere gösteriyor. Sağlam bir komedi filmi arıyorsanız bu filmi izlemenizi kesinlikle önerebiliriz.

2. Soysuzlar Çetesi

Yönetmen: Quentin Tarantino

Oyuncular: Brad Pitt, Michael Fassbender, Christopher Waltz

IMDb: 8,3

Rotten Tomatoes: %88

İkinci Dünya Savaşı sırasındaki Fransa, Alman kuşatması altında ciddi sıkıntılar yaşamaktadır ve kendi eğittiği askerleriyle birlikte Nazilerin sonunu getirmek isteyen Teğmen Raine, zorlu testlerden geçecektir.

1. Avatar

Yönetmen: James Cameron

Oyuncular: Sam Worthington, Zoe Saldana, Sigourney Weaver

IMDb: 7,8

Rotten Tomatoes: %82

Pandora isimli bir gezegende Na’vi isimli bir kabileyi araştırmak için görevlendirilen Jake Sully, buradaki yaşayanlarla yakınlaştıkça gönderildiği gezegeni insanlardan korumak için mücadele vermeye başlar.

Avatar ile birlikte 10 yıl önce çıktığına inanmayacağımız 10 yabancı film listemizin sonuna geldik. Haftaya 10 yıl önce çıktığına inanmayacağınız 10 yerli filmi derleyeceğimiz listemizde görüşmek üzere, hoşça kalın (: