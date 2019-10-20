10 Yıl Önce Çıktığına İnanamayacağınız 10 Yabancı Film

Sevdiğimiz filmleri genellikle birçok kez izleyebildiğimiz için aslında ne kadar önce çıktıklarının farkına varamayabiliyoruz. Bu nedenle sevdiğimiz filmleri de bir kenara bırakıp objektif bir bakış açısı yakalamaya, aslında tekrar tekrar izlediğimiz o filmlerin ne kadar önce hayatımıza girmiş olduğuna baktık. Aklımıza ilk gelen on filmi de sizler için listeledik.
Tabii ki bu listede 10 yıl önce çıkan bütün filmler bulunmuyor. Bu nedenle listede göremediğiniz ancak “Olsa ne güzel olurdu” dediğiniz filmleri yorumlar kısmından bekliyor olacağız. Son olarak bu listenin tamamen yabancı filmlerin olduğunu, haftaya 10 yıl önce çıktığına inanmayacağınız Türkçe filmlerle karşınızda olacağımızı belirtmekte fayda var. İsterseniz lafı daha da fazla uzatmadan listemize geçebiliriz.
10. Buz Devri: Dinozorların Şafağı
- Yönetmen: Carlos Saldanha
- Oyuncular: Ray Romano, John Leguizamo, Denis Leary
- IMDb: 6,9
- Rotten Tomatoes: %62
Sid’in üç adet dinozor yavrusunu sahiplenme çabalarından sonra gerçek anne ortaya çıkar ve karakterlerimiz kendilerini hiç bilmedikleri bir dünyada, hiç beklemedikleri maceralar karşısında bulur.
9. Yukarı Bak
- Yönetmen: Pete Docter
- Oyuncular: Edward Asner, Jordan Nagai, John Ratzenberger
- IMDb: 8,2
- Rotten Tomatoes: %90
78 yaşındaki Carl Fredricksen, evine balonlar bağlayarak ‘Paradise Falls’ isimli yere taşınır ancak bu yolculuk sırasında farklı maceralar onu beklemektedir.
8. 500 Days of Summer
- Yönetmen: Marc Webb
- Oyuncular: Joesph Gordon-Levitt, Zoey Deschanel, Geoffrey Arend
- IMDb: 7,7
- Rotten Tomatoes: %84
Aşka inanmayan Summer’a aşık olan Tom’un hikayesini ele alan 500 Days of Summer, komedi unsurlarının yanı sıra sizi içine çekebilecek ilginç bir olay örgüsünü de sunuyor.
7. Sherlock Holmes
- Yönetmen: Guy Ritchie
- Oyuncular: Robert Downey Jr., Jude Law, Rachel McAdams
- IMDb: 7,6
- Rotten Tomatoes: %77
Detektif Sherlock Holmes ve yardımcısı Watson, İngiltere’de yaşanan bir dizi cinayetin sırrını ortadan kaldırmak için görev başına geçer.
6. 2012
- Yönetmen: Roland Emmerich
- Oyuncular: John Cusack, Thandie Newton, Chiwetel Ejiofor
- IMDb: 5,8
- Rotten Tomatoes: %47
Maya takviminin sona ermesiyle birlikte dünyayı bekleyen felaketler zincirini ele alan film, o zamanlarda gündeme oturmuştu. Özellikle filmin çıkışından üç yıl sonra dahi herkesin 12 Aralık 2012 tarihini bu filmle beklediği de düşünüldüğü zaman filmi izlemediyseniz bir göz atın deriz.
5. X-Men Başlangıç: Wolverine
- Yönetmen: Gavin Hood
- Oyuncular: Hugh Jackman, Ryan Reynolds, Liev Schreiber
- IMDb: 6,6
- Rotten Tomatoes: %58
James Logan, Victor Creed ile birlikte kaçmaya karar verir ve özel bir ekibe dahil olurlar. Bunun ardından Logan’a Weapon X isimli bir projeye katılması için teklif gelir. Her şey burada başlar.
4. Adaletin Peşinde
- Yönetmen: F. Gary Gray
- Oyuncular: Gerard Butler, Jamie Foxx, Leslie Bibb
- IMDb: 7,4
- Rotten Tomatoes: %75
Standart bir vatandaş, adaletin doğru şekilde işlemediğini hissettiği zaman neler yapabilir?
3. Felekten Bir Gece
- Yönetmen: Todd Philips
- Oyuncular: Bradley Cooper, Ed Helms, Zach Galifianakis
- IMDb: 7,7
- Rotten Tomatoes: %84
Komedi kavramını farklı bir şekilde ele alan The Hangover filmi, kısaca özetlemek gerekirse bir bekarlığa veda partisinin ne kadar farklı sonuçlar doğurabileceğini bizlere gösteriyor. Sağlam bir komedi filmi arıyorsanız bu filmi izlemenizi kesinlikle önerebiliriz.
2. Soysuzlar Çetesi
- Yönetmen: Quentin Tarantino
- Oyuncular: Brad Pitt, Michael Fassbender, Christopher Waltz
- IMDb: 8,3
- Rotten Tomatoes: %88
İkinci Dünya Savaşı sırasındaki Fransa, Alman kuşatması altında ciddi sıkıntılar yaşamaktadır ve kendi eğittiği askerleriyle birlikte Nazilerin sonunu getirmek isteyen Teğmen Raine, zorlu testlerden geçecektir.
1. Avatar
- Yönetmen: James Cameron
- Oyuncular: Sam Worthington, Zoe Saldana, Sigourney Weaver
- IMDb: 7,8
- Rotten Tomatoes: %82
Pandora isimli bir gezegende Na’vi isimli bir kabileyi araştırmak için görevlendirilen Jake Sully, buradaki yaşayanlarla yakınlaştıkça gönderildiği gezegeni insanlardan korumak için mücadele vermeye başlar.
Avatar ile birlikte 10 yıl önce çıktığına inanmayacağımız 10 yabancı film listemizin sonuna geldik. Haftaya 10 yıl önce çıktığına inanmayacağınız 10 yerli filmi derleyeceğimiz listemizde görüşmek üzere, hoşça kalın (: