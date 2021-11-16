Dev Kameralı OnePlus 10 Pro'dan İlk Görüntüler Geldi

Heyecanla piyasaya sürülmesi beklenen yeni OnePlus 10 Pro'dan tasarım görüntüleri sızdırıldı. Sızdırılan görüntüler arasında en dikkat çekici detay ise, telefonun devasa dörtlü arka kamerası oldu.

OnePlus 9 serisi bu yıl normalden çok daha erken; OnePlus 10 serisi ise ondan biraz daha erken piyasaya sürülebilir ki OnePlus'ın bu yıl yeni bir T serisi amiral gemisi getirmediği gerçeği de bu söylentileri doğrular nitelikte. Söylentiler; OnePlus 10'un Ocak veya Şubat 2022'de piyasaya sürüleceği yönünde.

Tuhaftır ki yaklaşmakta olan cihazlar için ilk sızıntılar da bir bir gün yüzüne çıkmaya başladı. Bugün Tipster OnLeaks, Zouton ile ortaklaşa bir şekilde bir dizi OnePlus 10 Pro görüntüsü sızdırdı. Sızdırılan görsellere göre yeni OnePlus 10 Pro, yepyeni bir kamera tasarımına sahip olacak.

OnePlus 10 Pro, 125 W hızlı şarj desteğine sahip olabilir

Sızdırılan yeni görseller, OnePlus'ın tasarım açısından Galaxy S21’den esinlenmiş olabileceğini gösteriyor. Cihaz, üstte biraz boşluk bırakan kare şeklinde bir kamera modülüne sahip olacak. Modülün kendisi, LED flaşlı üçlü bir kamera destekleyecek ve renderlara bakacak olursak 10 Pro; siyah, beyaz ve açık mavi olmak üzere üç farklı renk seçeneğiyle piyasaya sürülecek.

Akıllı telefonun ön yüzünde ise 6.7 inç kavisli AMOLED ekran; bu ekranın sol üst köşesinde ise bir delik olacak. 163.0 x 73,8 x 8,5 mm ölçülerindeki cihazın güç düğmesi sağ taraftayken ses tuşları ise sol tarafta; USB Type-C bağlantı noktası ise hoparlör ızgarası ile alt kenardaki SIM kısmının arasında bulunacak.

Spesifikasyon açısından konuşacak olursak OnePlus 10 Pro, önümüzdeki ay içerisinde çıkması beklenen Qualcomm Snapdragon 898 SoC ile desteklenebilir. Yeni 4 nm amiral gemisi işlemciye ek olarak, cihazın 12 GB'a kadar RAM ve 512 GB'a kadar Dahili Depolama’ya sahip olması kuvvetle muhtemel. Cihaz, 65 W hızlı şarjlı büyük bir 5.000 mAh pile sahip olabilir; ancak etrafta dolaşan son söylentiler, OnePlus'ın ilk kez 125 W hızlı şarj desteğine sahip bir akıllı telefon çıkarabileceği yönünde. Şirket, Realme ve Oppo'nun yaklaşmakta olan amiral gemileri tarafından sunulacak teknolojiyi kullanabilir veya Oppo ile birlikte geliştirilmekte olan yeni bir birleşik işletim sistemi de bulundurabilir. Tabii bunların henüz sadece spekülasyondan ibaret olduğunu belirtmekte de fayda var.

İşte sızdırılan OnePlus 10 Pro görüntüleri: