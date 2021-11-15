Samsung Galaxy S21 FE'nin Tanıtılacağı Tarih Ortaya Çıktı

Samsung Galaxy S21 FE, bir kez daha ortaya çıktı. Bir internet sitesinde görsel ve videolarla paylaşılan uygun fiyatlı üst segment akıllı telefon, iddialara göre 4 Ocak 2022'de duyurulacak. Telefonun tasarımı, genel olarak Galaxy S21 ile aynı olacak.

Samsung, bir süredir uygun fiyatlı amiral gemisi telefonu Galaxy S21 FE ile gündemde. Uzun süredir sızıntılar kapsamında karşımıza çıkan telefon, Coinbrs isimli bir internet sitesinin Samsung'dan edindiğini söylediği bazı yeni görseller ve bilgiler ile yeniden karşımıza çıktı.

Samsung Galaxy S21 FE'nin daha önce sızdırılan görüntüleri, bu telefon ile Galaxy S21'in aynı tasarıma sahip olacağını ortaya koyuyordu. Coinbrs'nin paylaştığı fotoğraflar da bu durumu doğrular nitelikte. Telefonun renk seçeneklerine baktığımızda ise siyah, beyaz, yeşil ve mor ile karşılaşıyoruz. Dilerseniz hemen, telefonun diğer detaylarına da bakalım.

Samsung Galaxy S2 FE işte böyle görünecek

Samsung Galaxy S21 FE'nin teknik detaylarına baktığımızda, 6,4 inç büyüklüğünde 120 Hz'lik AMOLED ekran, 6 GB'ye kadar RAM, 256 GB depolama alanı, 15 watt hızlı şarj destekli 4.500 mAh kapasiteli batarya ve Android 11 gibi detaylar bizleri karşılıyor. İşlemci cephesinde ise tahmin edebileceğiniz üzere satıldığı pazara göre değişen Snapdragon 888 veya Exynos 2100, Galaxy S21 FE'ye hayat verecek.

Samsung'un uygun fiyatlı amiral gemisi telefonu uzun zamandır gündem olsa da şirket, bu akıllı telefonla ilgili hiçbir açıklamada bulunmadı. Yani telefonun ne zaman lansman yapacağı ve ne zaman tüketicilere ulaşacağı şimdilik net değil. Ancak bu içeriğimize görüntü ve bilgi sağlayan Coinbrs'ye göre 4 Ocak 2022'de düzenlenecek bir lansman, bu telefonun duyurusunu içerecek.