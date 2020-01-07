OnePlus, Concept One İsimli Telefonunu Tanıttı

OnePlus, daha önce çeşitli görüntülerini yayınladığı uzun süredir merakla beklenen konsept telefonu Concept One'ı CES 2020'de tanıttı. Telefonun elektrokromik cama borçlu olduğu şık tasarımı yoğun ilgi topladı.

OnePlus, uzun süredir beklenen Concept One telefonunu sonunda tanıttı. CES 2020 dâhilinde gerçekleşen tanıtımdan önce şirket, bazı tanıtım görüntüleri yayınlamıştı ancak bugün bu cihazla ilk kez bire bir tanışma şansı yakaladık.

OnePlus, bu konsept telefonu yaratırken McLaren arabalarından ilham aldı. Tasarım gerçekten göz alıcı ve farklı. Cihazın arka kısmı, dikişli ve turuncu renkte deri bir yüzeyden oluşuyor. Bu deri yüzey, cihazın ortasına kadar bir fermuar edasıyla açılmış ve açıkta kalan kısım, siyah sert bir cam yüzeyle tamamlanmış.

İşte CES 2020 tanıtımında kullanılan Concept One videosu:

Cihazın arkasındaki açıkta kalan yüzey, opak hâldeyken gerilim verildiğinde saydam hâle geçen 'elektrokromik' cam ile yapılmış. Lüks uçaklar ve otellerde kullanılan elektrokromik cam teknolojisi sayesinde telefonun kamera dizilimi tamamen gizlenmiş. Saydam hâle geçmek için çok az güç gerektiren camın bu işlemi gerçekleştirirken harcadığı süre sadece 0,7 saniye. Bu da onu türünün en hızlısı yapıyor.

Elektrokromik camla saklanan arka kamera diziliminin getirilerinden biri ise fazla çıkıntıları tamamen ortadan kaldırması. Bu, pratik anlamda çok da önemli olmayabilir ancak ortaya çıkan pürüzsüz ve üst kısmı eğimli yüzey, cihaza oldukça şık bir görünüm kazandırmış.

'Elektrokromik' camın sağladığı teknik özelliklerden biri ise değişken nötr yoğunluk filtresi olarak kullanılabilmesi. OnePlus’a göre cam yüzey, elektro 8 ND değerinde ışık engellemesi sağlıyor. Bu sayede fazla ışık olan ortamlarda daha dengeli fotoğraflar çekilebiliyor.

Cihazın arka kısmında yer alan ilgi çekici yeniliklere bakarken ön kısmı da unutmamak gerek. Cihazın ekranında son zamanlarda kullanıcıların bıkmış olduğu damla çentik ya da kamera deliği özelliği kullanılmamış ve böylece ön kısımda da gayet sade ve şık bir görünüm elde edilmiş. Ön kamera olarak kızaklı kamera kullanıcılara sunulmuş.

Bütün bu özelliklerine bakacak olursak OnePlus’ın Consept One telefonu, 7T Pro McLaren Edition’ın yeni sürümüymüş gibi görünüyor. Bu bir konsept telefon, yani OnePlus bunu hiçbir şekilde piyasaya sürmeme şansına da sahip ancak şirketin belirttiğine göre telefondaki özellikler ileride çıkarılacak olan cihazlarda da geliştirilerek kullanılacak.