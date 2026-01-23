Tümü Webekno
OpenAI'ın Robotik Laboratuvarı Ortaya Çıktı: Gizli Gizli Robot Geliştiriliyor!

OpenAI'ın geçtiğimiz yıl bir robotik laboratuvarı kurduğu ve burada gizli gizli robot gelişimi ve eğitimine odaklandığı ortaya çıktı.

Barış Bulut Barış Bulut / Editor

OpenAI’ın perde arkasında robotik alanına sessizce ama hızlı bir giriş yaptığı ortaya çıktı. Şirket, henüz robotları “ana misyonunun” merkezine koymasa da insansı robotların konuşulmaya başlandığı o büyük kırılma anına adım adım yaklaşıyor.

Ortaya çıkan gelişmeye göre OpenAI, geçtiğimiz yılın Şubat ayında San Francisco’da bir robotik laboratuvarı kurdu. Bu laboratuvarın kısa sürede dört katından fazla büyüdüğü ve 7/24 çalıştığı belirtiliyor. İçeride yaklaşık 100 veri toplayıcı ve en az bir düzine robotik mühendisi, uzaktan erişimle robotik kolları kontrol ederek eğitim verisi üretiyor.

Şirketin asıl niyeti geliştirmekten ziyade eğitmekte

Dikkat çekici nokta ise şu, odak şimdilik “tam teşekküllü insansı robotlar” üzerinde değil. OpenAI bunun yerine daha düşük maliyetli robotik kollar üzerinde yoğunlaşıyor.

Çalışanlar, GELLO adlı 3D yazıcıyla üretilmiş bir kontrol cihazı kullanıyor. Bu cihaz, insan el hareketlerini doğrudan robotik kol hareketlerine çeviriyor. Böylece robotlar, kulağa basit gelse de gerçek dünyada zor olan, ekmeği tost makinesine koymak ve kıyafet katlamak gibi gündelik işleri öğreniyor.

Stratejinin kalbinde ise tanıdık bir yaklaşım var. Bol miktarda, insan tarafından üretilmiş veri toplamak. Uzmanlara göre robotikte asıl darboğaz çoğu zaman algoritmalar değil, yüksek kaliteli eğitim verisi ve şirketin niyetinin önümüzdeki süreçte de bu problemi çözmeye yoğunlaşacağı yönünde olduğu belirtiliyor.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce OpenAI ilk fiziksel donanımı dışında gelecekte robot da piyasaya sürebilir mi? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.

Yapay Zeka OpenAI

