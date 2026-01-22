Tümü Webekno
Yapay Zekâ Yayıncı Twitch’in Zirvesine Oturdu: 100 Binin Üzerinde Aboneye Sahip!

Twitch bugüne kadar insanların yayın yaptığı bir platform olarak biliniyor olsa da artık yapay zekâlar da yayın yapmaya başlamış durumda. Daha ilginci ise bunlardan biri olan Neuro-sama, rekor üstüne rekor kırıyor.

Yapay Zekâ Yayıncı Twitch’in Zirvesine Oturdu: 100 Binin Üzerinde Aboneye Sahip!
Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Twitch’te “en popüler yayıncı” denince akla hâlâ insan yayıncılar geliyor olabilir ama tablo pek de düşündüğünüz gibi değil. Neuro-sama adlı sevimli bir yapay zekâ karakteri, aktif ücretli abone sayısında Twitch’in tepesine yerleşmiş durumda.

Twitch Tracker verilerine göre Neuro-sama, Vedal987 kanalından yayın yapıyor ve an itibarıyla 165.268 aktif ücretli aboneye ulaşmış durumda. Bu rakam, bugün birçok büyük diyebileceğimiz yayıncıların abone sayısından bile yüksek.

Abonelikten ayda yüz binlerce dolar kazanıyor

2

Twitch’te bir aboneliğin aylık bedeli 5 dolar (gelirin bir kısmı Twitch ile paylaşılmak üzere). Mevcut abone sayısına göre Neuro-sama’nın yalnızca abonelikten ayda en az 400 bin dolar civarında gelir elde ettiği düşünülüyor. Üstelik buna bağışlar, sponsorluklar ve reklam gelirleri dâhil değil.

Son yıllarda Twitch’te VTuber akımı büyümüş durumda. Yayıncılar, hareket yakalama ve dijital avatarlarla farklı bir persona yaratıyor ancak Neuro-sama’yı farklı kılan şey şu... Bu avatar “arkada biri tarafından yönetilen” bir karakter değil ve konuşmaları büyük bir dil modeli tarafından üretiliyor, ardından başka bir yapay zekâ aracıyla seslendiriliyor. Kanalın sahibi Vedal (takma ad), Bloomberg’e göre bunu en az 2023’ten beri tam zamanlı bir işe dönüştürmüş.

Peki kim bu Neuro-sama?

3

Neuro-sama ilk olarak ritim oyunu Osu yayınları için tasarlanmış. Zamanla chat üzerinden izleyicilerle konuşup rastgele konulara dalan, bazen de insanın söylemeyeceği kadar “kaotik” cümleler kuran bir fenomene dönüşmüş.

Vedal’in Bloomberg’e söylediğine göre karakterin çekiciliğinin bir kısmı yenilik etkisi, bir kısmı ise tuhaf, beklenmedik ve eğlenceli cevaplarına dayalı.

Yani özetle Twitch’te sahne artık yalnızca insanlara ait değil. Neuro-sama örneği, yapay zekânın eğlence ve canlı yayın dünyasında da aktif rol oynamaya başladığının en güçlü göstergelerinden biri.

Twitch Yapay Zeka

