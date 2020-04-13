Oppo, bir süredir gündemde olan yeni akıllı telefonu Ace 2'yi duyurdu. 2020 model amiral gemisi telefonlarındaki tüm donanım özelliklerine sahip olan telefon, tüketicileri etkilemeyi başaracak gibi görünüyor.

Akıllı telefon sektörünün son dönemlerde en çok konuştuğu şirketlerden bir tanesi Oppo. Çünkü şirket, uzunca bir süredir yeni bir akıllı telefon modeli ile gündemde. Geçmişte "Reno Ace 2" olarak isimlendirilmesini beklediğimiz bu telefonun, Oppo tarafından yapılan açıklamalarla "Ace 2" ismine sahip olacağını öğrenmiştik. Şimdiyse Oppo, Ace serisindeki ilk telefonunu tüketicilerin beğenisine sundu.

Oppo'nun yeni akıllı telefonu Ace 2, 2020 model amiral gemisi telefonlardaki tüm donanım özelliklerini karşılıyor. Öyle ki bu telefona Snapdragon 865 işlemci güç veriyor ve LPDDR5 RAM ile UFS 3.0 depolama teknolojisi bulunuyor. Ayrıca Oppo Ace 2, çift mod 5G desteğine de sahip ve ekranı,180 Hz dokunma hassasiyet oranı sunuyor. Dilerseniz hemen şimdi, Ace 2'nin diğer detaylarına yakından bakalım.

Karşınızda Oppo Ace 2

Oppo Ace 2'nin 6.5 inç büyüklüğünde FHD+ çözünürlük sunan bir ekranı bulunuyor. Bu ekran OLED panele ve 90 Hz tazeleme oranına sahip. Ekranın üzerinde bulunan deliğe bir ön kamera ekleyen Oppo, bu kamera ile tüketicilere 16 MP çözünürlük sunuyor. Böylelikle tüketiciler, bir yandan ekranda mümkün olan maksimum seviyedeki görüntü alanına sahip oluyor, diğer yandan da kaliteli bir ön kamera deneyimleyebiliyorlar.

Telefonun arka kısmına baktığımızda, dörtlü ve dairesel yapıdaki bir kamera kurulumu ile karşılaşıyoruz. Bu kurulum, 48 MP çözünürlüğündeki ana kameraya ek olarak 8 MP çözünürlüğündeki ultra geniş açılı sensörü, 2 MP çözünürlüğündeki makro kamerayı ve derinlik sensörünü içeriyor. Oppo Ace 2'nin kamera konusundaki tek eksiğinin, telefoto yakınlaştırma olduğunu söyleyebiliriz.

Oppo Ace 2, 4.000 mAh kapasiteli bir bataryaya sahip. Bu batarya, 65 watt hızlı şarj desteği sunuyor ve 35 dakika içerisinde tam şarj yapabiliyor. Ayrıca tüketiciler, 40 watt hızlı şarj desteğiyle 56 dakikada şarj olabilen kablosuz şarj desteğini de Oppo Ace 2'de deneyimleyebiliyorlar. Tüm bunlara ek olarak 10 watt ters şarj özelliğine de sahip olan telefon, giyilebilir teknolojik ürünlerin de şarj edilebilmesine imkan veriyor.

Oppo Ace 2 teknik özellikleri

Ekran: 6.5 inç, FHD+ çözünürlükte 90 Hz OLED

İşlemci: Qualcomm Snapdragon 865

RAM: 8 GB ya da 12 GB (LPDDR5)

Depolama Alanı: 128 GB ya da 256 GB (UFS 3.0)

Arka Kamera: 48 MP + 8 MP + 2 MP + 2 MP

Ön Kamera: 16 MP

İşletim Sistem: Android 10 tabanlı ColorOS 7.1

Bağlantı: 5G SA/NSA, Çift 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11ax (2×2 MU-MIMO), Bluetooth 5.1, GPS/GLONASS/Beidou, USB Type-C

Boyutlar: 160.0 mm x 75.4 mm x 8.6 mm

Ağırlık: 185g

Oppo Ace 2 fiyatı

Tüm bu özellikleriyle birlikte duyurulan Oppo Ace 2'nin, 8 GB RAM ve 128 GB depolama alanına sahip olan versiyonu 565 dolar (yaklaşık 3.830 TL + vergiler), 8 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip olan versiyonu ise 620 dolar (yaklaşık 4.200 TL + vergiler) karşılığında satın alınabilecek. Seviyeyi biraz daha üste çıkarmak isteyen tüketiciler, 12 GB RAM ve 256 GB depolama alanı olan versiyona 650 dolar (yaklaşık 4.414 TL + vergiler) ödemek durumunda kalacaklar.