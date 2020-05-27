OPPO, kısa bir süre önce duyurduğu yeni kablosuz kulaklığı "Enco W31"i Türkiye pazarına getirmeye hazırlanıyor. Yeni kulaklıkların çıkış tarihleri henüz açıklanmamış olsa da Türkiye satış fiyatı belli olmuş durumda.

Kısa bir süre önce etkileyici özelliklere sahip yeni akıllı telefonu Reno 3 Pro'yu duyuran OPPO, tanıtım etkinliği sırasında yeni kablosuz kulaklığı "Enco W31"i de tüketicilerin beğenisine sundu. Düşük gecikme süresi özelliğiyle dikkat çeken OPPO Enco W31'in yakın bir gelecekte Türkiye pazarındaki yerini alacağı açıklandı.

OPPO Enco W31'in önemli özelliklerinden bir tanesi de su ve toza karşı dayanıklılığı. Kulaklık, bu özelliği ile hem dış mekanda hem de spor yaparken rahatlıkla kullanım sağlıyor. Ayrıca bu kablosuz kulaklıkların şık tasarımı da şu ana kadar takdir toplamış durumda.

Karşınızda OPPO Enco W31

OPPO'nun Türkiye pazarına getirmek üzere olduğu yeni kablosuz kulaklıkları, kulakiçi yapıya sahip. Hem Android hem de iOS ekosistemlerindeki akıllı telefonlar ile uyum içerisinde kullanılabilen kulaklık, çift kompozit termoplastik poliüretanlar (TPU) ve grafen diyaframlara sahip. Böylelikle tüketiciler, yüksek kalitede müzik dinleme ve görüşme imkanı buluyorlar.

OPPO Enco W31'in her iki kulaklığında da iki adet yüksek hassasiyetli mikrofon bulunuyor. Bu mikrofonlar, görüşme sırasında rüzgardan kaynaklanan hışırtıyı kesiyor. Ayrıca bu kulaklıklar, özel bir algoritmaya sahip ve bu algoritma, kulaklığın çevresel gürültüyü engellemesini sağlıyor. OPPO'nun yeni kablosuz kulaklıkları, tüm detayları ile tüketicileri kendine hayran bırakacak gibi görünüyor.

OPPO Enco W31'in diğer bir özelliği ise sahip olduğu iki farklı ses modu. Kulaklıklar bu özellikleri sayesinde klasik müzik ve pop dinlemeyi sevenler için "Denge" moduna, rock gibi ses seviyesinin yüksek olduğu müzikleri dinlemeyi sevenler içinse "Bass" modu sunuyor. Bu sayede kullanıcılar, kendi zevklerine göre özelleştirilmiş ses kalitesi deneyimleyebilecekler.

OPPO Enco W31 fiyatı

Yetkililer tarafından yapılan açıklamalara göre şirketin yeni kablosuz kulaklıkları Enco W31, ilerleyen günlerde 599 TL karşılığında ülkemize satışa sunulacak. OPPO'nun yeni kablosuz kulaklıklarının ülkemizdeki e-ticaret platformları ve teknoloji perakendecilerinden temin edilebilmesi bekleniyor. OPPO Enco W31'in ülkemizde piyasaya sürüleceği tam tarih ise şu an için bilinmiyor.