OPPO Reno 4 ve Reno 4 Pro Donanım Özellikleri Ortaya Çıktı

Çinli akıllı telefon üreticisi OPPO’nun yakın bir dönemde satışa sunacağı düşünülen Reno 4 ve Reno 4 Pro modellerinin özellikleri ortaya çıktı. İki model arasında küçük dokunuşlar haricinde büyük farklar bulunmuyor.

Geçtiğimiz günlerde sizlere OPPO Reno 4’ün tasarımıyla ilgili çeşitli haberler aktarmıştık. BBK Electronics’in alt kuruluşu olan OPPO’nun Reno serisinin üyelerinin ilk önce Weibo’da afiş görselleri, daha sonra ise basın görselleri ortaya çıkmıştı.

Bu seferki haberimizdeyse OPPO Reno 4 ve Reno 4 Pro’yu donanım özellikleriyle birlikte konuk ediyoruz. Peki Reno 4 ailesinin ortaya çıkan özellikleri neler, gelin hep birlikte bakalım.

OPPO Reno 4 ve Reno 4 Pro'nun ortaya çıkan donanım özellikleri:

OPPO Reno 4 Pro, Snapdragon 765G işlemciyle birlikte gelecek. Telefonun 8 GB RAM / 128 GB dâhili depolama ve 12 GB RAM / 256 GB dâhili depolama alanına sahip iki farklı sürümü bulunacak. Ayrıca ortaya çıkan bilgilere göre cihazda 5G bağlantı desteği de yer alacak.

Cihazın çıkış tarihi ya da fiyatıyla ilgili herhangi bir bilgi bulunmuyor ancak OPPO, resmi Weibo hesabından Reno 4 için bir tanıtım videosu yayınlamıştı. Şirket, ortalama her 3/4 ayda bir Reno serisine yeni bir üye ekliyor. OPPO Reno 3 Pro, Çin’de geçtiğimiz senenin aralık ayında çıkmıştı, yani Reno 4 ve Reno 4 Pro’nun çıkış tarihlerinin oldukça yakın olduğunu söyleyebiliriz.

OPPO Reno 4 Pro, 6,55 inçlik kavisli bir ekranla birlikte gelecek. Basın görsellerinin ortaya çıktığı haberimizde de belirttiğimiz gibi cihazın arka tarafında 4 adet kamera yer alıyor. Bu kameralardan küçük olanının ne olduğuna dair net bir bilgi bulunmazken bunun lazer odaklama için kullanılacağına dair iddialar bulunuyor.

Pro modelin arka tarafında 48 MP ana kamera (OIS destekli), 13 MP telefoto lens, 8 MP ultra geniş açılı lens ve gece videoları için 12 MP’lik lens yer alacak. Telefonun selfie kamerasıysa 32 MP değerinde olacak. Her iki model de 4.000 mAh değerinde bataryaya ve 65 W hızlı şarja sahip olacak.

İlk görselden de görebileceğiniz üzere, Reno 4 ile Reno 4 Pro arasında küçük dokunuşlar haricinde çok büyük bir fark bulunmuyor ancak temel modelin ana kamerasında optik görüntü sabitleyicinin olmayacağı ve telefoto lens yerine 2 MP’lik derinlik sensörü kullanacağı ifade ediliyor.

İki cihaz arasındaki bir diğer fark, ekranda ortaya çıkıyor. Pro modelde yer alan 6,55 inçlik ekran, temel modelde 6,43 inç olarak karşımıza çıkıyor ve temel modelin ekranında kavis bulunmuyor. Pro varyantta 8 GB RAM / 128 GB depolama ve 12 GB RAM / 256 GB depolama sunan sürümler yer alırken temel modelde RAM 8 GB şeklinde sabit kalıyor.