Oppo, yeni orta seviye yeni telefonu Reno 3 Pro'yu tanıttı. Akıllı telefon, amiral gemisi segmente göz kırpan özelliklerinin yanı sıra, yetenekli kameralarıyla öne çıkıyor.

Oppo, 2019'da piyasaya sürülen Reno 2 serisi ile yakaladığı başarının ardından Oppo Reno 3 Pro'yu Hindistanda düzenlediği etkinlikle tanıttı. Şirket, yeni nesil akıllı telefonunu gece modunu destekleyen 44MP çift selfie kameralı ilk telefon olarak açıkladı.

Oppo Reno 3 Pro, 20:9 en boy oranında yüzde 91,5 ekran/gövde oranı sunan 6,4 inç Full HD+ AMOLED ekrana sahip. Cihazda ekran içi parmak izi sensörü de yer alıyor. Cihaz, MediaTek Helio P95 işlemciyle geliyor ve 8 GB RAM ile destekleniyor.

Akıllı telefon 128 GB ve 256GB depolama seçenekleri ile satışa sunuluyor. Ayrıca Android 10 tabanlı ColorOS 7.0 arayüzüyle çalışıyor. VOOC 4.0 30W hızlı şarj desteğine ve 4,025mAh bataryaya sahip. Telefonun Dolby Atmos ve Yüksek Çözünürlüklü Ses (Hi-Res Audio) desteği de var.

Reno 3 Pro, arka tarafında 64 MP ana kameranın yanı sıra 8 megapiksel ultra geniş açılı lens, 20x dijital zoom özellikli 13MP (F/2.4) telefoto lens ve 2MP monokrom lens içeren dörtlü kamera kurulumuna sahip. Ön tarafta ise, 44 MP birincil sensör ve portre çekimleri için 2MP derinlik sensörü var.

Reno 3 Pro'nun bağlantı seçenekleri arasında Dual 4G VoLTE, WiFi 802.11 ac, Bluetooth 5, GPS/GLONASS/Beidou, NFC ve USB Type-C bulunuyor. Cihazın boyutları 158.8 x 73.4 x 8.1mm ve ağırlığı 175 gram.

Oppo Reno 3 Pro fiyatı

Oppo Reno 3 Pro'nun 128 GB depolama modeli 415 dolar; 256 GB modeli ise 455 dolar olarak fiyatlandırıldı. Akıllı telefon Auroral Blue, Midnight Black, Sky White renk seçenekleriyle satışa sunulacak.

Oppo Reno 3 Pro özellikleri