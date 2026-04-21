Tim Cook'un Apple CEO'luğundan ayrılacak olmasıyla birlikte yeni CEO John Ternus, şirketin Vision Pro projelerinde ne gibi etkilere yol açacak?

Apple'da bir devir kapanırken yenisi başlıyor. 15 yıl boyunca CEO görevinde kalarak Apple'ın piyasa değerini 4 trilyon dolar seviyesine çıkaran Tim Cook, 1 Eylül 2026 itibarıyla CEO'luk koltuğunu şirketin donanım dehası John Ternus'a bırakıyor.

Şirketin yeni dönem stratejileri konuşulurken gözler doğal olarak Apple'ın en iddialı, en karmaşık ve geleceği en çok merak edilen projesi olan Vision Pro'ya çevrildi. Peki Apple'ın Donanım Mühendisliğinden Sorumlu Kıdemli Başkan Yardımcılığından CEO'luğa yükselen John Ternus, şirketin sanal ve karma gerçeklik vizyonunu nasıl şekillendirecek?

Kökleri "sanal gerçeklikte" olan bir isim

John Ternus'u Tim Cook veya Steve Jobs gibi önceki liderlerden ayıran çok ilginç ve çoğu zaman gözden kaçan bir detayı var. Ternus'un kariyeri doğrudan sanal gerçeklik ile başladı.

Pennsylvania Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümünden mezun olduktan sonra Apple'a katılmadan önceki ilk duraklarından biri Virtual Research Systems adlı sanal gerçeklik teknolojileri üzerine uzmanlaşmış bir girişimdi. Burada makine mühendisi olarak görev yapan Ternus, VR başlıklarının donanımsal kısıtlamalarıyla, ergonomi problemleriyle ve kullanıcı deneyimiyle daha 1990'ların sonlarında, teknolojinin emekleme aşamasında tanıştı.

Bu geçmiş, Apple'ın yeni CEO'sunun uzamsal bilişime sadece "trend olan yeni bir pazar" olarak değil, mühendislik temellerini bizzat tecrübe ettiği, köklü bir teknoloji tutkusu olarak yaklaştığını gösteriyor.

Donanımın zirvesinden gelen vizyon

2001 yılında Apple'a ürün tasarımı ekibinde katılan Ternus, yıllar içinde iPad, AirPods ve iPhone gibi ikonik cihazların donanım süreçlerini yönetti ancak en büyük sınavlarından biri, Apple Silicon (M serisi işlemciler) geçişini kusursuz yönetmek ve devasa bir mühendislik harikası olan Apple Vision Pro'nun donanım geliştirmesine liderlik etmekti.

Peki Ternus'un Vision Pro projesindeki imzası ve yeni görevinin Apple'ın gelecekteki projelerine olası etkileri neler olacak?

Vision Pro'nun ilk nesli, muazzam yeteneklerine rağmen yüksek fiyatı ve maliyetli üretim süreçleri nedeniyle geniş kitlelere ulaşmakta zorlandı. Bir donanım stratejisti olan Ternus'un direksiyona geçmesi, cihazın tedarik zincirindeki engelleri aşmak ve daha uygun fiyatlı "Vision" modellerinin piyasaya sürülmesini hızlandırmak için kritik bir hamle olacak.

Ternus'un makine mühendisliği geçmişi, doğrudan donanımın fiziksel sınırlarını zorlaması anlamına geliyor. Daha hafif, daha ince, ısınma problemleri tamamen çözülmüş ve günlük uzun süreli kullanıma uygun yeni nesil Vision Pro donanımları, onun CEO'luk döneminin ana önceliklerinden biri olacaktır.

AirPods'tan Mac'lere kadar Apple'ın mevcut donanım ekosistemini yıllarca ilmek ilmek işleyen kişi olarak Ternus; Vision Pro'nun diğer Apple cihazlarıyla olan kesintisiz bağlantısını, sadece yazılım değil donanım seviyesinde de (yeni nesil çipler ve sensörlerle) çok daha derinleştirecektir.

Yeni dönemde bizi neler bekliyor?

Sektör analistleri, Apple'ın son yıllarda üretken yapay zekâ yarışında rakiplerinin gerisinde kaldığını sıkça dile getiriyordu. Yeni CEO'nun önündeki en büyük sınavlardan biri bu açığı kapatmak olsa da Ternus'un Apple'ı asıl ayrıştıracağı alan bizce donanım inovasyonu olacak.

Vision Pro, henüz Apple için iPhone'un yarattığı kültürel ve finansal etkiyi yaratmaktan uzak ancak kariyerine sanal gerçeklik sistemleri inşa ederek başlamış ve Apple'ın son 25 yılındaki her kritik cihazına dokunmuş bir ismin CEO koltuğuna oturması, Apple'ın uzamsal bilişim vizyonundan asla vazgeçmeyeceğinin en net kanıtı.