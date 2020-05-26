Çinli teknoloji şirketi Xiaomi’nin alt markası olan Redmi, yeni kablosuz kulaklığı Redmi Earbuds S’i duyurdu. Redmi’nin yeni kablosuz kulaklığı, oyunculara hitap etmek için düşük gecikmeli bir bir oyun moduna da sahip.

Çinli teknolojisi üreticisi Xiaomi, tüketiciler için yeni ürünler duyurmaya devam ediyor. Kablosuz kulaklık rekabetinde tüketicilere uygun fiyatlı çözümler sunan Xiaomi alt markası Redmi, bugün yeni kablosuz kulak içi kulaklığı olan Redmi Earbuds S’i duyurdu.

Redmi’nin yeni kablosuz kulaklığı Earbuds S, kompakt tasarımının yanında oldukça hafif olması ile de öne çıkıyor. IPX4 sertifikasına sahip olan Earbuds S, terlemeye ve düşmelere karşı dayanıklı bir gövdeye sahip.

Earbuds S’le ilgili Redmi’den yapılan açıklamada kulaklığının 12 saate kadar müzik çalma süresi olduğu belirtildi. Redmi, Earbuds S’in rakip kablosuz kulaklıklarına göre daha kısa sürede şarj olabildiğini iddia ediyor.

Redmi, Earbuds S’in kullanıcılarına sunacağı ses kalitesine fazlasıyla güveniyor. Earbuds S, kullanıcıların telefon görüşmelerini çevredeki seslerden etkilenmeden yapabilmesi için DSP Çevresel Gürültü Engelleme teknolojisine sahip. Earbuds S, gürültü engelleme teknolojisinin yanında oyunculara profesyonel bir deneyim yaşatmak için bir oyun modu ile geliyor. Redmi, Earbuds S’in oyun modunun gecikme süresini 122ms’e kadar düşürdüğünü öne sürüyor.

Redmi Earbuds S fiyatı

Redmi’nin yeni kablosuz kulakları olan Redmi Earbuds S, lansmanın ardından Hindistan’da satışa sunuldu. Earbuds S, Xiaomi’nin kendi mağazalarının yanında mi.com ve Amazon’un Hindistan internet sitesinden 24 dolar (yaklaşık 165 lira) fiyatla satın alınabiliyor.

Redmi’nin yeni kablosuz kulaklığının Türkiye’de satışa sunulup sunulmayacağı henüz belli değil. Ancak daha önce Türkiye’de kablosuz kulaklık satışlarında önemli bir başarı sağlayan Xiaomi’nin uygun fiyatlı kulaklığı Earbuds S’i Türkiye’de de satışa sunması bekleniyor.