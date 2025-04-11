OPPO, kibar ve aşırı şık bir tasarıma sahip olan yeni akıllı saati Watch X2 Mini'yi resmen duyurdu. Etkileyici özelliklere sahip olan saat, 18 ayar altın kaplama seçeneği de sunacak.

Çinli teknoloji devi OPPO, düzenlediği bir etkinlikte yeni akıllı saat modeli "Watch X2 Mini"yi duyurdu. Kibar, küçük ve aşırı şık tasarımı nedeniyle hanımefendilerin daha çok tercih edeceği akıllı saat, piyasaya sürüldüğü ülkelerde çok satmayı başaracak gibi görünüyor.

OPPO Watch X2 Mini, dairesel yapıda olan 466 x 466 çözünürlük değerine sahip 1.32 inç boyutlu AMOLED ekranla donatıldı. 1.000 nit tepe parlaklık değerine sahip olan bu ekran, yüksek ışık altında bile oldukça net görüntü kalitesi sunacak.

Karşınızda OPPO Watch X2 Mini

OPPO'nun yeni akıllı saatinde Qualcomm'un Snapdragon W5 Gen 1 işlemcisi bulunuyor. Ancak bu işlemci, verimliliği artırmak için ikinci bir işlemciyle daha destekleniyor. 2 GB RAM ve 32 GB depolama alanına sahip olan saat, akıllı modda 2,5 güne kadar, güç tasarrufu modunda ise 1 haftaya kadar kesintisiz kullanım imkânı sunuyor. 1 saatte tam şarj edebileceğiniz saat, 10 dakikalık şarj ile gün boyu kullanılabilecek.

Gelelim diğer özelliklere. OPPO Watch X2 Mini'de kalp atış hızı sensörü, kandaki oksijen seviyesini ölçme sensörü, gerçek zamanlı kan şekeri takibi özelliği ve adet döngüsü takibi gibi sağlık odaklı özellikler bulunuyor. Toplamda 100'den fazla spor aktivitesi için yapay zekâ desteği ile detaylı analiz yapabilen akıllı saat, Travel Guardian teknolojisi ile gerçek zamanlı konum paylaşımı, otomatik sağlık uyarıları ve kritik durumlarda tek dokunuşla acil durum iletişim seçeneği de sunacak.

OPPO tarafından yapılan açıklamaya göre Watch X2 Mini, 3 farklı renk seçeneğine sahip olacak. Siyah ve gümüş renkli seçenek, 250 dolar karşılığında satın alınabilecek. 18 ayar altın kaplama tasarımın fiyatı ise 290 dolar olacak. OPPO'nun akıllı saatinin hangi ülkelerde satışa sunulacağı şimdilik belirsiz.