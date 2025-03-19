Atari'nin efsaneleşmiş bazı oyunları, şirketin yeni akıllı saati üzerinden oynanabilecek.

Atari, hem yeni saat arayan hem de eski oyunları özleyenleri sevindirecek yeni bir ürünle geliyor.

Zamanının en popüler oyun konsolu markası olan Atari, klasik Atari 2600 oyunlarını oynatabilen akıllı saati Atari 2600 My Play Watch’ı duyurdu.

Atari 2600 My Play Watch özellikleri

My Play Watch, geleneksel akıllı saatlerden farklı bir yaklaşım sunuyor ve kullanıcıları bilgilendirme amacından çıkıp eğlendirmeyi hedefliyor. Kullanıcılar; Centipede, Pong, Super Breakout ve Missile Command gibi Atari efsanelerini doğrudan bileklerinden oynayabiliyorlar.

Dahası saatin arayüzü, Atari 2600 estetiğine uygun özel grafikler ve seslerle kişiselleştirilebiliyor. Eğlence odaklı olmasına rağmen adım takibi, kalori hesaplama ve kalp atış hızı monitörü gibi temel sağlık özelliklerini destekleyen saat ne yazık ki Bluetooth ve Wi-Fi bağlantısına sahip değil.

My Play Watch, üç farklı retro tarzda değiştirilebilir kayışla geliyor. Şu anda Atari’nin çevri miçi mağazasında ön siparişe açılan saat, tüm kullanıcılar için 10 Haziran'da piyasaya sürülecek. Saatin ön sipariş fiyatı ise 80 dolar olarak belirlenmiş durumda.