Tartışmalara Noktayı Koyuyoruz: Araç Onarım Sırasında Eş Değer mi Yoksa Yan Sanayi Parça mı Kullanmalıyız, Birbirlerinden Farkı Ne?

2 dk okuma süresi
1
1
0
0
0
Araba parçalarında hasar sonrası onarım aşamasındayken en çok tartışılan konulardan biri eş değer ve yan sanayi arasındaki fark meselesi. Peki bu fark neler, tam olarak biliyor musunuz?

Onarım sürecinde araç sahibi ve onarımı yapan servis arasında gerginlik yaratan bu konuya detayları ile açıklama getirelim.

Siz de böylelikle tamirat sırasında neye göre karar vereceğinizi öğrenmiş olursunuz.

Önce eş değer parçalardan bahsedelim.

Araba eş değer parça

Eş değer parçalar, aracınızın ilk üretiminde kullanılan parçalarla aynı kalite ve özelliklere sahip. Genellikle yüksek kaliteli malzemelerden üretilen parçalar, sıkı kalite kontrol sürecinden de geçiyor. Bu nedenle de daha uzun ömürlü ve güvenilir oluyorlar. Aracınızın modeline ve yılına tam uymakla kalmayıp montaj ve performans açısından da sorun yaratmıyor.

Eş değer parçalar, yurt dışında veya ülkemizde üretildiğinde TSE standartlarına uygun üretiliyor. Bu parçalar araca takıldığında da garantili ve sorun yaşanması durumunda mağdur haklarını koruyan şekilde oluyor.

Yan sanayi parçalarda süreç nasıl işliyor?

araç parça değişimi

Yan sanayi parçalar ise orijinal parça üreticisi dışında farklı firmalar tarafından üretiliyor. Orijinal ve eş değer parçalara alternatif olarak üretildikleri için de genellikle daha ucuz oluyor.

Ancak yan sanayi parçalarında TSE belgesi olmayabiliyor. Hatta TSE almayan işletmeler tarafından da üretilebiliyor. Böylelikle standartlara uygun olup olmadığını da söylemek mümkün olmuyor.

Ne yapacağız?

yan sanayi parça

Sigorta şirketleri kanun gereği orijinal parçalar göndermekte ancak bazı durumlarda eş değer parça da gönderebilmekte. Onarım esnasında eş değer parçalar da gönül rahatlığıyla kullanılabilir. Hatta hasar maliyetini düşürdüğü için kasar kaydı konusunda da tasarruf sağlıyor.

TSE standartlarına uygun eş değer parçaları tercih ederek, aracınızın bakım ve tamir süreçlerini güvenle gerçekleştirebilirsiniz.

Eş değer parçalar, orijinal parçaların olmadığı yerde mantıklı bir alternatif ama imkânlar dahilinde ise orijinal araç parçalarından da vazgeçmemek gerekiyor.

Kaynak: Araba Koçu

Araçlarınız hakkında daha fazlasını öğrenin:
İLGİLİ HABER

Arabamıza Antifriz Yerine Normal İçme Suyu Koyarsak Ne Olur?
İLGİLİ HABER

Türkiye’de Yedek Parçasını Bulmanın Çok Zor Olduğu Otomobil Markaları
İLGİLİ HABER

İster Sıfır Olsun İster İkinci El: Bu Bilgileri Öğrenmeden Önce Araç Satın Almaya Kalkmamalısınız!
İLGİLİ HABER

Araç Muayenesine Gitmeden Önce Aracınızda Sorun Olmadığından Emin Olmanız Gereken 12 Nokta

Webtekno’yu X’te takip et, haberleri kaçırma
1
1
0
0
0
Emoji İle Tepki Ver
1
1
0
0
0

Sponsorlu - Uygulamaya yönlendirir

Webtekno’yu X’te takip et, haberleri kaçırma
En Güncel Haberler