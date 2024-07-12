Araba parçalarında hasar sonrası onarım aşamasındayken en çok tartışılan konulardan biri eş değer ve yan sanayi arasındaki fark meselesi. Peki bu fark neler, tam olarak biliyor musunuz?

Onarım sürecinde araç sahibi ve onarımı yapan servis arasında gerginlik yaratan bu konuya detayları ile açıklama getirelim.

Siz de böylelikle tamirat sırasında neye göre karar vereceğinizi öğrenmiş olursunuz.

Önce eş değer parçalardan bahsedelim.

Eş değer parçalar, aracınızın ilk üretiminde kullanılan parçalarla aynı kalite ve özelliklere sahip. Genellikle yüksek kaliteli malzemelerden üretilen parçalar, sıkı kalite kontrol sürecinden de geçiyor. Bu nedenle de daha uzun ömürlü ve güvenilir oluyorlar. Aracınızın modeline ve yılına tam uymakla kalmayıp montaj ve performans açısından da sorun yaratmıyor.

Eş değer parçalar, yurt dışında veya ülkemizde üretildiğinde TSE standartlarına uygun üretiliyor. Bu parçalar araca takıldığında da garantili ve sorun yaşanması durumunda mağdur haklarını koruyan şekilde oluyor.

Yan sanayi parçalarda süreç nasıl işliyor?

Yan sanayi parçalar ise orijinal parça üreticisi dışında farklı firmalar tarafından üretiliyor. Orijinal ve eş değer parçalara alternatif olarak üretildikleri için de genellikle daha ucuz oluyor.

Ancak yan sanayi parçalarında TSE belgesi olmayabiliyor. Hatta TSE almayan işletmeler tarafından da üretilebiliyor. Böylelikle standartlara uygun olup olmadığını da söylemek mümkün olmuyor.

Ne yapacağız?

Sigorta şirketleri kanun gereği orijinal parçalar göndermekte ancak bazı durumlarda eş değer parça da gönderebilmekte. Onarım esnasında eş değer parçalar da gönül rahatlığıyla kullanılabilir. Hatta hasar maliyetini düşürdüğü için kasar kaydı konusunda da tasarruf sağlıyor.

TSE standartlarına uygun eş değer parçaları tercih ederek, aracınızın bakım ve tamir süreçlerini güvenle gerçekleştirebilirsiniz.

Eş değer parçalar, orijinal parçaların olmadığı yerde mantıklı bir alternatif ama imkânlar dahilinde ise orijinal araç parçalarından da vazgeçmemek gerekiyor.

Araçlarınız hakkında daha fazlasını öğrenin: