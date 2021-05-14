Yedek Parçasını Bulmanın Zor Olduğu Otomobil Markaları

Türkiye'de üretilen araçlarda yedek parça konusunda çoğunlukla sıkıntı yaşanmıyor ancak aynı durum yurtdışından getirilen araçlarda geçerli değil. Bu sebeple sürücüler, özellikle ikinci el araç alımı konusunda yedek parça tedariğinde sıkıntı yzşanmayan markalara doğru yöneliyor. Peki ülkemizde yedek parça tedariğinde en sıkıntı yaşanan markalar hangileri?

İkinci el araç satın alırken alıcıyı endişelendiren unsurların arasında yedek parça sıkıntısı bulunuyor. Çoğu insan, satın aldıkları arabada herhangi bir sorun olduğu takdirde yedek parçanın zahmetsiz bir şekilde temin edilmesini ister. Elbette ülkemizde bulunan tüm yetkili servisler yedek parçaları olabildiğince sıkıntısız bir şekilde müşterilerine ulaştırıp sorunu kısa sürede halledebiliyor ancak yine de arabasını oto sanayiye götürmek isteyenlerin sayısı da bir hayli fazla.

Durum böyle olunca sürücüler genellikle yedek parça sıkıntısının yaşanmadığı otomobil markalarına yöneliyor ancak bu markaları araştırma yapmadan bulmak pek kolay değil. İşleri daha da kolaylaştırmak adına sizler için kaporta ustaları ile görüştük ve bulunduğumuz dönemde en çok hangi markanın yedek parça sıkıntısını çekiyorlar öğrendik.

Oto sanayide ve yetkili serviste bulunan yedek parçalar arasında nasıl farklar var?

Yetkili servisler sadece orijinal yedek parça satışı yaparlar ve bu yüzden de güvenilirliği ve sağlamlığı doğrudan marka ile ilişkilidir. Bu yedek parçalar üzerinde uzun süren Ar-Ge çalışmaları yapılır ve özellike garanti süresi boyunca aracınızda mutlaka orijinal yedek parça ile değişim yapmanız önerilir.

Yan sanayi yedek parçalar üzerinde çoğunlukla Ar-Ge yapılmaz ve hem bu hem de kullanılan malzemelerin kalitesi üretim maliyetini düşürerek sürücüye daha uygun fiyatlı bir alternatif sunar. Yedek parçayı orijinal ya da yan sanayi seçmek tamamen sürücüye bağlıdır ve genellikle yan sanayi ürün tercih edecek kişilerin detaylı bir araştırma yapması önerilir.

Mazda (Özellikle eski modeller)

Yaptığımız araştırmalara göre otomotiv kaporta ustalarının yedek parça bulmakta en zorlandığı markalardan birisi Mazda. Orijinal ve yan sanayi yedek parça tedariğinde Türkiye’de bir takım sıkıntılar yaşayan ustalar, özellikle eski model Mazda otomobiller için müşteriyi 3 - 6 ay arasında bekletmek zorunda kaldıklarını belirtiyor.

Eski model bir Mazda’ya sahip sürücüler, sorunun giderilmesi için uzun süre beklemek istemiyorsa elbette hızlı bir şekilde Mazda yetkili servislerine başvurabilirler. Ben yan sanayi ürüne de tamamım, yeter ki işimi olabildiğince uygun fiyatlı çözeyim derseniz de otomotiv ustanızın yedek parçayı getirmesini beklemek durumunda kalacaksınız.

Ssangyong

Koreli otomobil markası Ssangyon için işler uzun süredir iyi gitmiyor. Adı uzun süredir iflas haberleriyle çalkalanan Ssangyon, geçtiğimiz yıl Türkiye genelinde bir açıklama yaparak ne olursa olsun üretime devam edeceklerini açıklamıştı.

İflas haberleri ve Ssangyong’un Türkiye’den çekilme olasılığı da doğrudan yedek parça tedariğini vuran unsurlardan birisi oldu. Bildiğiniz üzere yedek parça tedariğini sadece otomotiv markaları değil, markanın anlaştığı firmalar da yapıyor ve bu firmalar el değiştirmeye başladığı andan itibaren yedek parçada sıkıntı yaşanıyor.

Alpha Romeo

Aslında Alpha Romeo’nun otomobillerinde yaşanan yedek parça sıkıntı uzun süredir bilinen bir şeydi ancak biz yine de bu sorunun devam edip etmediğini öğrenmek istedik. İtalyan markanın Türkiye’deki tedarikçilerini sıklıkla değiştirmesi, yedek parça sorununu doğuran en büyük sebep olmuş.

Alpha Romeo’nun yedek parça konusundaki bir diğer sıkıntısı ise fiyatların bir hayli yüksek olması. Çok zor bulunduğu için yedek parçalar yan sanayi bile olsa üretim bandından sürücüye ulaşana kadar cep yakan fiyatlara sahip oluyor.

Nissan

Ülkemizde satış rakamları bir hayli yüksek olan Japonya merkezli Nissan’da bu sıkıntının yaşanması açıkçası biraz sürpriz oldu. Sonuçta yolda sık görmeye alışkın olduğumuz araçların yedek parça konusunda bir sıkıntı yaşaması biraz beklenmedik bir durum ancak söylenenlere göre Nissan, orijinal yedek parçalarını sadece yetkili servislerine temin ediyor.

Hal böyle olunca da oto sanayilere gelen yedek parça sadece yan sanayi ürünü oluyor ve bu da sürücüyü muallakta bırakıyor. Yedek parçayı orijinal istemesine rağmen yetkili servise gitmeyi reddeden insanlar, tıpkı Mazda’da olduğu gibi aylarca beklemek zorunda kalabiliyor.

Volvo

Yedek parça konusunda uzun zamandır sıkıntı yaşayan bir diğer marka ise dayanıklılığıyla öne çıkan İsveç kuruluşlu Volvo. Eskiden Ulusoy Otomotiv distribütörlüğünde ülkemizde satılan otomobil devi, bu dönemde tedarikçi konusunda sıkı kurallar getirmiş ve yetkili servis dışında kimseye yedek parça verilmesine izin vermemiş.

Volvo artık Ulusoy Otomotiv distribütörlüğünde değil ancak o dönemde getirilen kurallar eskisi kadar sıkı olmasa da otomotiv sanayilerini hala sıkıntıya düşürecek cinsten. Ancak Volvo’nun Türkiye’de bulunan yetkili servislerin müşterilerini çoğunlukla memnun ettiğini ve orijinal parçaların uzun süre bir sıkıntı çıkarmadığını da hatırlatmak lazım.

Subaru

Sıra geldi yan sanayi ya da orijinal fark etmeksizin yedek parçasını yetkili servis haricinde bulmanın imkansız olduğu Subaru’ya. Oto sanayiden kiminle konuşursak konuşalım en büyük dertlerinin Subaru’dan yana olduğunu söylediler.

Subaru, yedek parça tedarikçisi konusunda son derece titiz bir marka ve söylenenlere göre oto sanayiye bu marka için başvuran herkes hiç bekletilmeden direkt yetkili servislere yönlendiriliyor.