Aracınızın muayene zamanı gelip çattı mı? İster motorlu ister motorsuz aracınızı muayeneye götürecek olun araç muayenesinden önce yapılacaklar listesini kontrol etmelisiniz. Aksi hâlde hem aracınız muayeneden geçemeyecek hem de zamanınızı çöpe atmış olacaksınız. Eğer sorunsuz bir süreç istiyorsanız araç muayenesinde nelere bakılıyor konusuna hâkim olmalısınız.

Araçların trafikteki yeterliliğini tespit etmek amacıyla TÜVTÜRK tarafından gerçekleştirilen araç muayeneleri sonucunda araçlar kusursuz, hafif kusurlu, ağır kusurlu ya da emniyetsiz olarak raporlanıyor.

Bu kategoriler arasından kusursuz çıkmak için ise araç muayenesinden önce yapılması gerekenler var. Aracınızda dikkat etmeniz gerekenleri bildikten sonra muayeneden başınız ağrımadan çıkabilirsiniz.

Araç muayanesinden önce yapılması gerekenler:

Her şeyden önce aracınızın borcu olup olmadığını kontrol edin.

Egzoz gazı emisyon ölçümünü yaptırın.

Aracınızda bulunması gereken ekipmanlarda eksik varsa tamamlayın.

Frenleriniz düzgün çalışıyor mu?

Direksiyonunuzun normal olmasına dikkat edin.

Aracınızın aydınlatma sistemini kontrol edin.

Cam ve aynalarınızda sorun var mı diye bakın.

Emniyet kemerlerine bakmayı ihmal etmeyin.

Lastiklerinize iyi bakın.

LPG’li araçların da uyması gereken kriterler var.

Araç belgelerinizi tamamlayın.

Her şeyiniz tamamsa randevunuzu alabilirsiniz.

Her şeyden önce aracınızın borcu olup olmadığını kontrol edin.

Aracınızdaki teknik detaylara geçmeden önce borç hanenizin durumuna bakın. Aracınıza ait trafik cezası, vergi borcu, OGS kaçak geçiş cezası gibi cezalar olup olmadığından emin olun. Aksi hâlde borcu olan araçların muayene işlemleri başlatılmıyor. Dijital Vergi Dairesinden de borcunuzu saniyeler içerisinde ödeyebilirsiniz.

Egzoz gazı emisyon ölçümünü yaptırın.

Hem sabit hem de gezici TÜVTÜRK araç muayene istasyonlarından birinde aracınızın egzoz gazı emisyon ölçümünü yaptırmalısınız. Aracınızın çevreye yaydığı zararlı gazları ölçmek için yapılan bu testte, egzoz emisyonlarının belirli standartlara uygun olup olmadığı kontrol edilir.

Araç muayenesinden önce yapılacaklar listesindeki bu işlem yerine getirilmediği sürece aracınız için ağır kusurlu raporu çıkacaktır.

Aracınızda bulunması gereken ekipmanlarda eksik varsa tamamlayın.

İlk yardım çantası, üçgen reflektör, yangın söndürme tüpü ve stepne aracınızda eksiksiz şekilde var olması gerekenler listesinde yer alıyor. Eğer herhangi birini kullandıysanız ya da eksikse tamamlamanızda fayda var çünkü araç muayene sırasında bakılanlar listesinde bunlar da yer alıyor.

Araç sınıfına göre ise değişen ekipmanlar listesini buradan kontrol edebilirsiniz.

Frenleriniz düzgün çalışıyor mu?

Muayene sırasında frenlerin kontrol edilmesi standart bir prosedür. Fren sistemi kontrolü altında; ön ve arka aks sistemi, sol ve sağ tekerleklerin fren kuvvet değerleri kontrol edilir. Servis freni için iki tekerlek arasındaki fren kuvveti farkının en az yüzde 30 olması gerekir. Ayrıca fren veriminin de en az yüzde 50 olmasına bakılır. El freni kontrolü de yine fren sistemi kontrol listesinde yer alır.

Bu yüzden de aracınızın fren sisteminin sağlam olduğundan emin olmalısınız. Fren pedalına basarak aracın durma mesafesini test etmek ve herhangi bir sıkıntı varsa bir tamirhane ziyareti planlamak isteyebilirsiniz. Hazır gitmişken de fren hidroliği seviyesini kontrol ettirebilirsiniz.

Direksiyonunuzun normal olmasına dikkat edin.

Araç muayenesinde direksiyon sistemi de kontrol edilir. Direksiyonun sağlam olması ve aracı istenilen yönde rahatça yönlendirebilmeniz gerekir. Muayene öncesinde direksiyon sisteminin oynaması, gıcırdaması veya herhangi bir sıkıntı olup olmadığını kontrol etmenizde fayda var. Bu tür sorunları gidermeden muayeneye gitmemelisiniz.

Aracınızın aydınlatma sistemini kontrol edin.

“Araç muayene sırasında nelere bakılıyor?” listesinde yer alan maddelerden biri de aydınlatma sistemi. Aracınızın ön ve arka aydınlatma sistemlerini, sinyalleri, iç aydınlatma sistemlerini ve geri vites lambasının sağlam, çalışır olduğundan emin olun. Eğer arızalı bir lamba varsa araba elektriği ile ilgilenen tamircinin yolunu tutabilirsiniz.

Cam ve aynalarınızda sorun var mı diye bakın.

Araç muayenesinde cam ve aynaların durumu da kontrol edilir. Bu nedenle muayeneye gitmeden önce camların ve aynaların kırık, çatlak veya eksik olup olmadığını kontrol etmekte fayda var. Cam yıkama sisteminin çalışır durumda olması ve cam yıkama suyunun yeterli olması da muayene memurlarının dikkatini çekecek unsurlardan.

Emniyet kemerlerine bakmayı ihmal etmeyin.

Güvenliğiniz için önemli kriterlerden biri olan emniyet kemerleri, “Araç muayenesinden önce neler yapılmalı?” sorusunun bir diğer cevabı. Emniyet kemerlerinizin tam ve çalışır durumda olduğundan emin olmadan muayeneye gitmemelisiniz.

Lastiklerinize iyi bakın.

Aşınmış, yarık, yırtık veya kesik lastikler muayene sırasında kabul edilmeyecek unsurlar. Bu yüzden de lastiklerinizi düzenli olarak kontrol edin ve zamanı geldiğinde değiştirin. Lastik diş derinliğinin binek araçlarda 1,6 mm’den az olmaması gerektiğini de unutmayın.

Ayrıca lastiklerin aracın hızına, taşıdığı yüke uygun olmasına da dikkat edilir. Bu bilgileri de aklınızın bir kenarında tutup lastiklerinizin koşulları sağladığından emin olun.

LPG’li araçların da uyması gereken kriterler var.

Aracınızda LPG, CNG veya LNG varsa tadilat muayenesi ile ruhsata işlenmiş olması gerektiğini bilmelisiniz. Araç muayenesinden kalmak istemeyenler bu detayı da gözden kaçırmamalı.

Araç belgelerinizi tamamlayın.

Aracınızın Trafik ve Tescil Kayıtlarında yer alan bir şasi numarası bulunur. Bu numaranın aracınızın gövdesi üzerinde yer alan numara ile aynı olduğundan emin olun. Şasi numaranız tadilat, tamir, kaza, eskime veya çürüme sonucunda kaybolmuşsa veya okunmuyorsa yetkili kurumlardan orijinallik raporu almalısınız.

Bunun yanı sıra ruhsat, trafik sigortası ve vekalet (muayeneye götürdüğünüz araç size ait değilse) muayene giderken yanınızda olması gereken diğer belgeler arasında yer alıyor.

Her şeyiniz tamamsa randevunuzu alabilirsiniz.

Aracınızdaki her detayı gözden geçirdiyseniz, gerekli yerlerde tamirci yüzü gördüyseniz ve kendisinin artık hazır olduğuna inanıyorsanız araç muayene randevusu alabilirsiniz. TÜVTÜRK web sitesi üzerinden veya müşteri hizmetlerinden alacağınız online randevu ile muayene istasyonlarının yolunu tutabilirsiniz.

Araç muayene sırasında bakılan diğer şeyler:

Aracınızın yakıt cinsi, koltuk sayısı gibi kontroller yapılır.

Motor kaputunun kilit sistemi kontrol edilir.

Kaputun altına bakılarak ana fren merkez silindiri, fren kuvvetlendiricisi, fren hidroliği seviyesi, motor havuzu içerisinde bulunan hortumlar, akü ve akü bağlantıları, elektrik tesisatı, sızdırmazlık, yalıtım, sıvıların seviyeleri, yağ ve yakıt kaçakları, amortisör bağlantı kuleleri kontrolü yapılır.

Araç içerisinde şoför koltuğunun sabitliğine bakılır.

Kalorifer, korna, kontrol ve kilometre göstergelerine dikkat edilir.

Aracın alt kısmında sıvı, yağ ve yakıt kaçağı olup olmadığına bakılır.

Karoseri ve taşıyıcı parçaların durumuna da bakılır.

Tekerlek rulman boşlukları, rot başı, rotil bağlantıları bakılan diğer unsurlardır.

Jant hasar durumuna bakılır.

Tekerlek boşluklarının uygunluğuna bakılır.

Araçta varsa fren limitörü de incelenir.

Araç muayenesi sonrası alınan rapora göre ya devam ya tekrar.

Her şey bittikten sonra aracınızın durumunu gösteren bir rapor teslim edilir. Eğer raporda kusursuz veya hafif kusurlu yazıyorsa muayene işleminden başarıyla geçmişsiniz demektir. Ancak ağır kusurlu ya da emniyetsiz olarak rapor gelmişse en geç 1 ay içerisinde aynı veya aynı ilçedeki farklı istasyonda ücretsiz olarak tekrar muayene gidebilirsiniz.

Araç muayenesine gitmeden önce aracınızı bu temel noktalar üzerinde kontrol etmek, muayene sürecini daha sorunsuz hâle getirebilir. Ancak tüm bunlara dikkat etseniz bile sadece muayene uzmanları tarafından tespit edilecek sorunlar da olabilir. Yine de unutmayın, küçük bir önlem almak büyük bir stres ve zaman kaybını önleyebilir!

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