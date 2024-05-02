Arabamıza Antifriz Yerine Normal İçme Suyu Koyarsak Ne Olur?

Aracımızın yemeğini suyunu vermek için yaptığımız işlemlerden biri de antifriz yani radyatör sıvısı eklemek. Rutinin dışında bazı durumlarda ise antifriz yerine normal içme suyu koymak pratik gibi görünebilir. Ancak bu, sandığınız kadar masum değil.

50/50 damıtılmış su ile etilen glikol veya propilen glikol karışımından oluşan antifriz, sandığınız gibi sadece kış aylarında değil aracınızın dört mevsim ihtiyaçlarından biri.

Peki bunun yerine normal su koymanızın aracınıza ne gibi zararlar verebileceğini biliyor musunuz?

Aracınızda ciddi zararlar meydana gelebilir.

Radyatörde antifriz kullanmanın ana nedenlerinden biri de donma noktasını düşürmek. Normal içme suyu, 0°C'de donar. Kışın sıcaklıklar düştüğünde, suyun donması ve genleşmesi, radyatörde ve motor soğutma kanallarında çatlaklara veya hatta patlamalara neden olabilir. Bu da motorun ciddi şekilde zarar görmesine ve pahalı onarımlara yol açar.

Aşırı ısınma ve aşındırıcı etkiler ortaya çıkarır.

Su, antifrize göre daha az etkili bir ısı aktarıcı. Bu da motorun daha hızlı ve daha yüksek sıcaklıklara ulaşmasına neden olurken aşırı ısınmaya ve motorun aşınmasına yol açar. Ayrıca içme suyu genellikle mineraller içerir.

Bu mineraller de zamanla birikerek radyatörde ve soğutma sistemlerinde tortu oluşturarak tıkanıklıklara yol açar. Antifriz ise içindeki özel katkı maddeleri sayesinde korozyon ve birikmeleri önleyici özelliklere sahip.

İç basınç ile birçok parça hasar görür.

Isındıkça buharlaşma eğiliminde olan su, soğutma sistemi içindeki basıncın artmasına neden olur. Normalde antifriz, buharlaşmayı minimuma indirdiğinden sistemin basınç altında daha stabil çalışmasını sağlar. Su kullanıldığında ise artan buhar basıncı nedeniyle hortumlar, kapaklar ve mühürlerde hasarlar meydana gelir.

Performans kaybına neden olur.

Tüm bu hasarlar sonucunda motorun soğutma sistemi optimum şekilde çalışmadığında, motor verimliliği ve performansı doğrudan etkilenir. Motor aşırı ısındığında da yakıt tüketimi artar ve motorun gücü düşer. Antifriz bu noktada da devreye girer ve motorun daha verimli çalışmasını sağlayarak bu tür problemleri minimize eder.

Acil durumlarda ne yapacaksınız?

Diyelim ki gerçekten çok ters bir yerdesiniz ve antifriz alacağınız hiçbir yer yok. Tabii ki böyle bir durumda aracınıza normal su koyabilirsiniz. Ancak bu noktada da yine çeşme suyu yerine damıtılmış su tercih etmenizde fayda var. Çünkü damıtılmış suda daha az mineral var.

Soğutma sisteminde hiç su olmamasından daha iyi olacağından normal su koysanız bile mümkün olan en kısa sürede antifriz doldurmalısınız.

Uzun vadeli düşünün.

Radyatöre sadece su koymak gibi görünüşte masum bir davranış, uzun vadede cebinize ve canınıza mal olabilir. Antifriz, başta suya göre biraz daha pahalı gibi görünse de aracınızın motor ömrünü uzatır ve sizi yolda bırakmaz.

Aracınıza iyi bakmanız size daha uzun süre iyi hizmet etmesini de sağlar. O yüzden antifriz kontrolünü ihmal etmeyin ve her zaman uygun karışımı kullanmaya özen gösterin. Ne de olsa, iyi bir sürücü aracının dilinden anlar ve ona göre davranır!

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