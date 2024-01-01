Otomobil markaları, yılın ilk gününde fiyat listelerini güncellemeye aldılar. Sektör kaynaklarının zam beklentisinin bulunduğu Ocak 2024'te fiyatların nasıl değişeceği, şimdiden merak konusu.

2024 yılının gelmesiyle birlikte sıfır otomobil markaları, fiyat listelerini güncellemeye başladılar. Yaptığımız kontrollerde, pek çok markada fiyatların kapatıldığını görüyoruz. Aslında bu şaşırtıcı bir gelişme değil çünkü sektör kaynakları, geçtiğimiz ay zam beklentilerini açık açık dile getirmişlerdi.

2023 yılında Türkiye'de en çok satan otomobil olan Fiat Egea için ayrı bir parantez açarak mevzuya girelim. Fiat'ın internet sitesindeki bilgilere göre fiyat listesi güncellemesi 5 Ocak 2024 itibarıyla gerçekleşecek. Ancak diğer markalar için böyle bir durum söz konusu değil.

Fiyat listesini güncellemeye alan bazı markalar şöyle:

Renault

Peugeot

Citroen

Hyundai

Volkswagen

Audi

Opel

Dacia

Kia

Seat

Otomobil markaları, 2023'ün son birkaç ayını nispeten sakin geçirdiler. Bu bağlamda; fiyatlarda çok büyük artış veya düşüşler yaşanmadı. Ancak Ocak 2024'te sert bir zam furyası ile karşılaşabiliriz çünkü döviz kuru, son birkaç ayda ciddi anlamda yükseliş gösterdi. Ayrıca model yılları da değişmiş olacak. Webtekno olarak önde gelen markaların fiyat listelerini takip edip, sizleri bilgilendirmeye devam edeceğiz.