Mart ayının gelmesi ile Türkiye'de hizmet veren otomobil şirketleri de fiyat listelerini güncellediler. Yapılan güncellemeler, otomobil satın almak isteyen tüketicilerin 300 bin TL'yi gözden çıkarması gerektiğini ortaya koydu. Zira güncel fiyatlara baktığımızda fiyatı 300 bin TL'nin altında olan yalnızca birkaç modelin kaldığını görüyoruz.
Aslına bakacak olursak fiyatı 300 bin TL'nin altında olan otomobil modellerini siz de az çok tahmin ediyorsunuzdur. Renault Clio, Hyundai i10, Fiat Egea Sedan, Fiat Egea Hatchback ve Kia Picanto, Türkiye'de en satın alınabilir otomobiller durumunda. Ancak elbette herkes çok daha iyi modellere binmeyi hak ediyor. Peki Türkiye'de satılan en uygun fiyatlı otomobiller hangileri? Gelin hep birlikte, markaların Mart 2022 listelerine göre Türkiye'de satılmakta olan en ucuz 10 otomobil modeline yakından bakalım.
Türkiye'de satılan en ucuz otomobiller (Mart 2022)
- Hyundai i10
- Fiat Egea Sedan
- Renault Clio
- Fiat Egea Hatchback
- Kia Picanto
- Hyundai i20
- Fiat Egea Cross
- Kia Rio
- Mitsubishi Space Star
- Renault Taliant
Hyundai i10 Jump 1.0 MPI
- Fiyat: 257.200 TL
Fiat Egea Sedan Easy 1.4 Fire
- Fiyat: 257.900 TL
Renault Clio Joy 1.0 Sce
- Fiyat: 291.900 TL
Fiat Egea Hatchback Street 1.4 Fire
- Fiyat: 297.900 TL
Kia Picanto Feel 1.0 AMT
- Fiyat: 299.900 TL
Hyundai i20 Jump 1.4 MPI
- Fiyat: 300.000 TL
Fiat Egea Cross Street 1.4 Fire
- Fiyat: 307.900 TL
Kia Rio Cool 1.2
- Fiyat: 309.000 TL
Mitsubishi Space Star Intense 1.2 CVT
- Fiyat: 311.900 TL
Renault Taliant
- Fiyat: 312.900 TL
Not: Fiyatlar, araçların baz model fiyatlarına göre sıralanmıştır. Kampanyalı fiyatlar bu listeye dahildir.