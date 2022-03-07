Mart ayının gelişi ile sıfır otomobil fiyatları da yeniden güncellendi. Mart 2022 listelerine baktığımızda fiyatı 300 bin TL altında yalnızca 5 otomobil modeli kaldığını görüyoruz ki bunlardan ikisi, aynı model ailesinde yer alıyor. Peki Türkiye'de satılan en ucuz sıfır otomobiller hangileri?

Mart ayının gelmesi ile Türkiye'de hizmet veren otomobil şirketleri de fiyat listelerini güncellediler. Yapılan güncellemeler, otomobil satın almak isteyen tüketicilerin 300 bin TL'yi gözden çıkarması gerektiğini ortaya koydu. Zira güncel fiyatlara baktığımızda fiyatı 300 bin TL'nin altında olan yalnızca birkaç modelin kaldığını görüyoruz.

Aslına bakacak olursak fiyatı 300 bin TL'nin altında olan otomobil modellerini siz de az çok tahmin ediyorsunuzdur. Renault Clio, Hyundai i10, Fiat Egea Sedan, Fiat Egea Hatchback ve Kia Picanto, Türkiye'de en satın alınabilir otomobiller durumunda. Ancak elbette herkes çok daha iyi modellere binmeyi hak ediyor. Peki Türkiye'de satılan en uygun fiyatlı otomobiller hangileri? Gelin hep birlikte, markaların Mart 2022 listelerine göre Türkiye'de satılmakta olan en ucuz 10 otomobil modeline yakından bakalım.

Türkiye'de satılan en ucuz otomobiller (Mart 2022)

Hyundai i10

Fiat Egea Sedan

Renault Clio

Fiat Egea Hatchback

Kia Picanto

Hyundai i20

Fiat Egea Cross

Kia Rio

Mitsubishi Space Star

Renault Taliant

Hyundai i10 Jump 1.0 MPI

Fiyat: 257.200 TL

Fiat Egea Sedan Easy 1.4 Fire

Fiyat: 257.900 TL

Renault Clio Joy 1.0 Sce

Fiyat: 291.900 TL

Fiat Egea Hatchback Street 1.4 Fire

Fiyat: 297.900 TL

Kia Picanto Feel 1.0 AMT

Fiyat: 299.900 TL

Hyundai i20 Jump 1.4 MPI

Fiyat: 300.000 TL

Fiat Egea Cross Street 1.4 Fire

Fiyat: 307.900 TL

Kia Rio Cool 1.2

Fiyat: 309.000 TL

Mitsubishi Space Star Intense 1.2 CVT

Fiyat: 311.900 TL

Renault Taliant

Fiyat: 312.900 TL

Not: Fiyatlar, araçların baz model fiyatlarına göre sıralanmıştır. Kampanyalı fiyatlar bu listeye dahildir.