Otomobiliniz Artık Gördüğünüz Her Şeyi Size Anlatacak: Gemini'ın Yeni Otomobil Özelliğiyle Tanışın!

Google Android Başkanı Sameer Samat, Volvo EX60 modeli üstünde yeni Gemini özelliğini gözler önüne serdi.

Yolda giderken gördüğünüz şeyleri "Keşke biri bana anlatsa" dediğiniz oldu mu? Google, bu merakınızı giderecek fütüristik bir özellikle karşımızda.

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Şirket, yapay zekâ Gemini’ın, arabanızın ön kamerasına bağlanarak dış dünyayı anlamlandırabildiği yeni bir teknolojiyi test ediyor. Böylelikle gelecekte yolculuklar, yanınızda her şeyi bilen bir dost varmış gibi geçecek.

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Yeni Gemini özelliği nasıl çalışıyor?

Google Android Başkanı Sameer Samat, yeni özelliği Volvo EX60 modelinde gösterdi. Akıllı telefonlardaki Gemini Live özelliğine benzeyen bu sistemde, arabanızın ön kamerası âdeta yapay zekânın gözleri oluyor.

Sistem, Google’ın Mountain View kampüsü etrafında yapılan testlerde gayet iyi iş çıkardı. Gemini, ön camdan görünen sanat eserlerini tanıdı, binaların güneş panelli çatı detaylarını fark etti ve hatta yakındaki bir amfitiyatronun mimari tarihini şakır şakır anlattı.

Peki ya gizlilik?

Kameranın durmadan açık şekilde kayıt alacağından endişeleniyorsanız merak etmeyin. Google, yapay zekânın yolu sürekli izlemediğini belirtiyor. Gemini, yalnızca siz ona seslenip bir soru sorduğunuzda anlık olarak kameraya erişiyor, cevabı verdikten hemen sonra ise gözlerini kapatıp uyku moduna geri dönüyor.

Şu an için sistemde görüntünün yapay zekâya ulaşması esnasında ufak gecikmeler yaşansa da Google, bu teknolojinin sınırlarını zorlamakta kararlı. Gelecekte, yurt dışı seyahatlerinizde dilini hiç bilmediğiniz o karmaşık trafik tabelalarını Gemini’a anında çevirtebileceksiniz. Özelliğin diğer araçlara ne zaman geleceği ise henüz merak konusu.