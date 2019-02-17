Küçüklüğümüzün efsane çizgi dizisi Çakmaktaşlar gerçek olsaydı ne olurdu? Hoonigans ekibi bu soruya cevap aramış.

YouTube'da otomobillerle gerçekleştirdikleri çılgın deney ve videolarla bilinen TheHoonigans kanalı, bu kez oldukça ilginç bir soruya cevap aradı: Otomobillere tahta tekerlekler takılsaydı, nasıl bir sürüş deneyimi yaşanırdı?

TheHoonigans ekibi, satın aldıkları özel bir Audi 200'e 4 adet tahta lastik taktı ve otomobili bir dizi teste tabi tuttu. Bu son teknoloji lastiklere 'Plywood' adını veren bitirim ekibin kullandığı araç, tahta tekerleklerle ilginç bir biçimde kalkışta çok başarılı.

Tahta tekerlekler, aracı durdurma konusunda adeta çuvallarken, son olarak 'drift' konusunda yine başarılı bir iş çıkardığı görülüyor. Fazla vakit kaybetmeden sizleri Scumbag Labs'ın yeni bölümü olan Plywood ile başbaşa bırakalım: