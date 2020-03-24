Otonom Araçlara Çarpışmadan Kaçınmayı Öğreten Simülasyon

Tam otonom araçlar için otomotiv devlerinin çalışmaları devam ediyor. Şirketlerle beraber bilim insanları da tam otonom araçlar için çalışmalar yapıyorlar. MIT’den bilim insanları, otonom araçların çarpışmadan kaçınmayı öğrenmeleri için bir simülasyon oluşturdular.

MIT’den bilim insanları, sonsuz sürüş olasılıklarıyla otonom araç geliştirmek için yeni bir simülasyon oluşturdular. Bilim insanları, bu simülasyonla otonom araçların en kötü durum senaryolarına hazırlanmalarını sağlamak istiyorlar.

Otonom araçların kazalardan kaçınmasını sağlamak için gerçek yollardan elde edilen veriler kullanılıyor. Ancak bu verilerde, şerit ihlalleri veya yoldan çıkma gibi durumlar nadir şekilde bulunuyor. Bu verilerin az olması otonom araçların bu konuda gelişmesini engelliyor.

MIT’den bilim insanları, bu sorunu aşmak için Otonom Sürüş İçin Sana Görüntü Merkezi ve Dönüşümü isimli fotogerçekçi bir simülatör oluşturdular. Simülasyonda gerçek yollardan elde edilen verilerden sonsuz ihtimaller elde etmek için insanlar tarafından oluşturulan küçük veri setleri kullanılıyor.

Simülasyonda kullanılan denetleyici çarpışma yaşamadan kat ettiği mesafe için ödüllendirilir. Böylece yazılım, güvenli bir şekilde hedefe nasıl ulaşacağını öğrenir. Denetleyici, hedefine güvenli bir şekilde ulaşmaya çalışırken, şeritler arasında dolaşır veya potansiyel çarpışmalardan kaçınmaya çalışır. Yapılan bir denemede MIT’de geliştirilen simülasyon tam otonom bir araca güvenli bir şekilde entegre edildi. Araç simülasyon verileri ile daha önce gezmediği sokaklarda güvenli bir şekilde gezebildi.