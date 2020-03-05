Otonom Araçlarda Gerçek Sürücüye En Fazla Yaklaşan Sistem

Toplumun sürücüsüz arabaları gerçekten kabullenmesi için rahat bir yolculuk deneyimi oldukça önemli bir rol oynuyor. Araştırmacılar bizi bu ideal rahatlıktaki sürüşe biraz daha yaklaştırmak için raporlar hazırladı.

Uzmanlar bir süredir otonom araçların rotasını izlemek amacıyla oluşturulacak yeni bir optimizasyon yöntemi üzerine çalışıyor. Araştırmanının ilk sonuçlarını Automatica Sinica Dergisi'nde yayınlayan uzmanlar birçok yeni tespitte bulundu.

Gerçek bir sürücünün araç kullanırken birden fazla konu hakkında düşündüğü ve aynı anda bunlarla ilgili sorulara yanıt verdiğini söyleyen uzmanlar bu konuları, ne kadar hızlı gidileceği, sokakta ne kadar bekleneceği, güvenlikle ilgili hususlar gibi başlıklar şeklinde sıraladı. Tüm bunlara ek olarak güvenli ve rahat bir sürüş için en önemli noktalardan birinin sürücü ve yolcular için ideal olan rota olduğuna karar verildi ve geliştirilmek istenen sistemde konforu öncelikli hale getirme yeteneği yapılan araştırmaların odak noktası haline geldi.

En büyük sorun rotayı takip etmek

Araştırmalar sonucunda netleştirilen rota izleme probleminin ise sürücüsüz araçlar için aslında büyük bir sıkıntı yarattığına karar verildi. Bir aracın belirli bir süre içinde istenen bir rotayı mümkün olduğunca yakından takip etmesini sağlamak kulağa basit gelen bir şey olsa matematiksel olarak gerçekten hiç de basit değil.

Arizona State Üniversitesi'nden Kayvan Majd konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Tüm bu rota izleme görevinin otonom aracın 'beyni' dediğimiz şeyde yapılması gerekiyor. Yaptığımız çalışmada rota planlamasıyla elde edilmesi zor bir hedef belirledik: Kendi kendine giden sürücüsüz bir otomobildeki yolcu aracı sanki gerçek bir insan sürüyormuş gibi hissetmeli" sözlerini kullandı.

Son yıllarda bu hesaplamaları yapmak için birkaç girişimde bulunulduğunu, ancak bu sırada rotayla ilgili büyük hataların ortaya çıkarıldığını da burada ekleyelim. Üzerinde çalışılan yeni yöntemi böylesine ileriye taşıyan şey ise rota izleme sisteminin hız ve ivme açısından minimum hatalar yapılarak geliştirilmesi gibi görünüyor. Uzmanlar çalışmalarına devam ederken gelecek yeni haberlerin ne yönde olacağını hep beraber göreceğiz.