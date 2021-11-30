Oyun ekipmanlarında değişiklik yapmak isteyen oyunculara güzel bir haberimiz var. Amazon, mikrofondan klavyeye kadar birçok ekipmanda indirim yapmış durumda. Biz de bunların arasından en avantajları seçenekleri sizler için sıraladık.

Dünyanın önde gelen e-ticaret sitelerinden Amazon da bu iş için birebir. Zira Amazon'un gerçek anlamda yaptığı indirimler ya da doğru fiyatlar, biz oyuncuların çok daha hesaplı bir şekilde alışveriş yapmasına olanak sağlıyor.

Hard disk, oyuncu kulaklığı ve monitör gibi bu hafta Amazon'da kaçırmamanız gereken fırsatları sizler için bir liste haline getirdik. Keyifli okumalar ve alışverişler dileriz.

Amazon'dan oyun ekipman ve bilgisayar tavsiyeleri:

Hard Disk eskisi gibi yeterli gelmiyorsa: Seagate 4 TB Hard Disk

Fiyat: 1.469,29 TL

Bilgisayarların zamanla yavaşlamasına sebep olan en büyük etkenlerden biri hard diskin artık yeterli gelmemesidir. Seagate'in şu anda indirimde olan 4 TB'lık hard diski,6 GB'a kadar cache imkanı sunuyor. Ürünü satın almak isterseniz buraya tıklayabilirsiniz.

MSI'ın farklı boyutlardaki monitörlerine mutlaka göz atmalısınız: MSI 27'' Curved 1 MS Monitör

Fiyat: 3076 TL

Amazon, MSI'ın monitörleri için büyük bir indirimle karşımıza çıkıyor. Bu seride alacağınız tüm monitörler 165 Hz'de 1 MS tepki süresine sahip. Yukarıdaki linkte verdiğimiz monitör 31,5 inç, ancak aynı monitörün 27 inçlik versiyonu için buraya tıklayabilirsiniz.

Yayıncılığa yeni yeni adım atanlar için birebir: Logitech 720p/30 FPS Web Kamerası

Fiyat: 315 TL

Yayıncılığa yeni başlayanlar veya bilgisayarında günlük işlerini halletmek için orta düzeyde bir web kamerası almak isteyenler, Logitech'in 720p çözünürlükte 30 FPS görüntü imkanı sunan bu modeline göz atabilirler. Dahili mikrofona sahip bu web kamerasını satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.

Fiyat: 20.279 TL

Amazon'un Çok Satanlar listesinde birinci sırada olan MSI MAG CODEX 5 masaüstü bilgisayar, içerisinde 10. nesil i7 işlemci, 16GB RAM, 512GB SSD ve 6GB'lık RTX2060 ekran kartı ile birlikte geliyor. Ürüne detaylı bir şekilde göz atmak için buraya tıklayabilirsiniz.

Fiyatına göre üst düzey ses deneyimi sunan Logitech G G332 Oyuncu Kulaklığı

Fiyat: 348 TL

Logitech'in kulaklık konusunda ne kadar iddialı olduğunu söylememize gerek yok. Markanın en güçlü fiyat performans ürünlerinden biri olan G G332, 50 mm ses ve 6 mm mikrofon sürücüsüne sahip. Ürünü satın almak isterseniz buraya tıklayabilirsiniz.

Oyuncuların vazgeçemediği o klavye: Logitech G G213 RGB Kablolu Oyuncu Klavyesi

Fiyat: 415 TL

Logitech G G213, hem kullanım rahatlığı hem de RGB aydınlatması sayesinde oyuncular için son derece kullanışlı bir klavye. Kullanıcılarından çoğunlukla olumlu yorum almayı başaran ve Amazon'un Çok Satanlar listesinde zirvede olan bu klavyeye göz atmak için buraya tıklayabilirsiniz.

Discord'da cızırtı derdine son: HyperX SoloCast Oyuncu Mikrofonu

Fiyat: 839 TL

Oyun dünyasına adım attıktan sonra sesi tertemiz bir şekilde diğer tarafa aktaran bir mikrofon almamak olmaz. Amazon'da ciddi anlamda indirime giren HyperX Solocast Oyuncu Mikrofonu, dokunarak sessize alma sensörü gibi birçok işe yarar özelliğe sahip. 400,55 TL indirime giren bu ürüne göz atmak için buraya tıklayabilirsiniz.

Değerli oyun bilgisayarlarınız yanmasın diye sağlam yatırım: Powerful PSD-1103 güç kaynağı

Fiyatı: 4.399 TL

Fiyatı biraz yüksek gelebilir, ancak eğer gözünüzden sakındığınız oyun bilgisayarlarınızı ve değerli elektronik eşyalarınızı ani güç kesintilerinden korumak istiyorsanız bu yatırıma değer. Zira her bilgisayar ve parçasının fiyatları giderek artarken göz atmanızda yarar var.