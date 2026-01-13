Paramount, 108 Milyar Dolarlık Satın Alım Teklifini Reddeden Warner Bros.'a Dava Açtı

Netflix ile anlaşan Warner Bros., Paramount'un 108 milyar dolarlık karşı teklifini reddetmişti. Şimdi ise Paramount, Warner Bros.'a dava açtı.

Geçtiğimiz haftalarda tüm dünyanın gündemine oturan bir gelişme yaşanmıştı. Netflix, eğlence devi Warner Bros.’u 82,7 milyar dolara satın alacağını duyurmuştu. Satın alımın da 2026’nın üçüncü çeyreğinde gerçekleşecek Warner Bros. ile Discovery arasındaki ayrılıktan sonra tamamlanacağı belirtilmişti.

Ancak Warner Bros.’u Paramount da satın almak istiyordu. Hatta Paramount, anlaşma duyurusundan kısa süre sonra 108 milyar dolarlık karşı teklif bile yaptı. Ancak Warner Bros., bu teklifi reddettiğini, Netflix ile olan anlaşmanın onlar için daha uygun olduğunu belirtti. Şimdi ise yeni bir gelişme yaşandı.

Paramount, Warner Bros.’a dava açtı

Paramount, teklifini reddeden Warner Bros.’a dava açtığını duyurdu. Dava sonucunda Netflix ile olan anlaşmanın detaylarını hissedarlar ve kamuoyuyla paylaşılmasını istiyor. Ayrıca şirket CEO’su David Ellison, Warner Bros. Yönetim Kurulu’nu Netflix ile olan anlaşmaya karşı oy kullanmaları için iklna etmeye çalışacakmış.

Ellison, açıklamalarında Warner Bros.’un 108 milyar dolarlık karşı teklifinin neden reddedildiğini, 26 milyar dolar daha fazla olmasına rağmen Warner Bros.’un neden Netflix ile olan anlaşmanın daha “kârlı” olduğunu söylemesini istiyor. Ellison ve Paramount’a göre Warner Bros. ile Netflix arasındaki anlaşmada gizli kalan detaylar olabilir. Neler olacağını zamanla göreceğiz ancak Netflix ile Warner Bros. birleşiminin kolayca gerçekleşmeyeceğini şimden söylemek mümkün.