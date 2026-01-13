Tümü Webekno
Adidas ayakkabılarda indirim! Zeytinyağlarında indirimler! Protein Ocean'da lansman fırsatları

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Sektörel Haberler ve İçerikler

Paramount, 108 Milyar Dolarlık Satın Alım Teklifini Reddeden Warner Bros.'a Dava Açtı

Netflix ile anlaşan Warner Bros., Paramount'un 108 milyar dolarlık karşı teklifini reddetmişti. Şimdi ise Paramount, Warner Bros.'a dava açtı.

Paramount, 108 Milyar Dolarlık Satın Alım Teklifini Reddeden Warner Bros.'a Dava Açtı
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Geçtiğimiz haftalarda tüm dünyanın gündemine oturan bir gelişme yaşanmıştı. Netflix, eğlence devi Warner Bros.’u 82,7 milyar dolara satın alacağını duyurmuştu. Satın alımın da 2026’nın üçüncü çeyreğinde gerçekleşecek Warner Bros. ile Discovery arasındaki ayrılıktan sonra tamamlanacağı belirtilmişti.

Ancak Warner Bros.’u Paramount da satın almak istiyordu. Hatta Paramount, anlaşma duyurusundan kısa süre sonra 108 milyar dolarlık karşı teklif bile yaptı. Ancak Warner Bros., bu teklifi reddettiğini, Netflix ile olan anlaşmanın onlar için daha uygun olduğunu belirtti. Şimdi ise yeni bir gelişme yaşandı.

Paramount, Warner Bros.’a dava açtı

nre

Paramount, teklifini reddeden Warner Bros.’a dava açtığını duyurdu. Dava sonucunda Netflix ile olan anlaşmanın detaylarını hissedarlar ve kamuoyuyla paylaşılmasını istiyor. Ayrıca şirket CEO’su David Ellison, Warner Bros. Yönetim Kurulu’nu Netflix ile olan anlaşmaya karşı oy kullanmaları için iklna etmeye çalışacakmış.

Ellison, açıklamalarında Warner Bros.’un 108 milyar dolarlık karşı teklifinin neden reddedildiğini, 26 milyar dolar daha fazla olmasına rağmen Warner Bros.’un neden Netflix ile olan anlaşmanın daha “kârlı” olduğunu söylemesini istiyor. Ellison ve Paramount’a göre Warner Bros. ile Netflix arasındaki anlaşmada gizli kalan detaylar olabilir. Neler olacağını zamanla göreceğiz ancak Netflix ile Warner Bros. birleşiminin kolayca gerçekleşmeyeceğini şimden söylemek mümkün.

Hakları Netflix'e Geçecek Tüm Warner Bros. Marka ve Yapımları (82 Milyar Dolar Ucuz Kalmış Diyeceksiniz) Hakları Netflix'e Geçecek Tüm Warner Bros. Marka ve Yapımları (82 Milyar Dolar Ucuz Kalmış Diyeceksiniz)
webtekno

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

Kia, Kendine Hayran Bırakan Şehir SUV'u EV2'yi Tanıttı: İşte Özellikleri!

Kia, Kendine Hayran Bırakan Şehir SUV'u EV2'yi Tanıttı: İşte Özellikleri!

Bombalara Bile Dayanıklı 1000 Beygir Motorlu Zırhlı SUV: Karşınızda 2026 Rezvani Tank!

Bombalara Bile Dayanıklı 1000 Beygir Motorlu Zırhlı SUV: Karşınızda 2026 Rezvani Tank!

Türkiye'nin En Ucuz Arabası Yeni Dacia Sandero Alınır mı? İşte Bilmeniz Gereken Her Şey!

Türkiye'nin En Ucuz Arabası Yeni Dacia Sandero Alınır mı? İşte Bilmeniz Gereken Her Şey!

Kıyıda Köşede Yatan Telefonlar Değere Binecek: Eski Telefonlardan Altın Toplamanın Yolu Bulundu!

Kıyıda Köşede Yatan Telefonlar Değere Binecek: Eski Telefonlardan Altın Toplamanın Yolu Bulundu!

Bugün Çıksa Kapış Kapış Gidecek Eski Telefonlar

Bugün Çıksa Kapış Kapış Gidecek Eski Telefonlar

İngiliz Dizileri Neden Sezon Başına Daha Az Bölüm İçeriyor: Sebepleri Duyunca Hak Vereceksiniz!

İngiliz Dizileri Neden Sezon Başına Daha Az Bölüm İçeriyor: Sebepleri Duyunca Hak Vereceksiniz!

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Anasayfa Haber Video Favorilerim En Çok Okunanlar En Çok Paylaşılanlar En Çok İzlenenler
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim