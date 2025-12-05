Hakları Netflix'e Geçecek Tüm Warner Bros. Marka ve Yapımları (82 Milyar Dolar Ucuz Kalmış Diyeceksiniz)

Netflix'in Warner Bros.'u satın alacağını açıklaması sonrası en çok merak edilen konulardan biri hangi yapımların Netflix kütüphanesine katılacağıydı. Şu aşamada tüm içerikler bilinmese de Netflix bazı planlarını açıklamış durumda.

Netflix Warner Bros.'u 82.7 milyar dolar karşılığında satın almak için anlaşma sağladığını ve birçok içeriğin Netflix kütüphanesine geçeceğini açıkladı. Tabii bu süreçte Warner Bros. faaliyetlerinin nasıl sürdürüleceği de merak konusu ama merak etmeyin, hepsini açıklayacağız.

Öncelikle belirtelim, Netflix'in Warner Bros.'u satın alımının tamamlanması için 2026'nın üçüncü çeyreğindeki Discovery ile ayrılması beklenecek. Ayrıca bu anlaşmanın büyüklüğü ve sektöre etkisi hesaba katıldığında düzenleyici kurumların bu anlaşmayı onaylaması gerekecek. Yani şimdilik değişecek bir şey yok ama Netflix bu süreç sonrası planlarını açıklamış durumda.

Hangi yapımlar Netflix kütüphanesine geçecek?

Tüm DC evreni

Batman (Bruce Wayne)

Superman (Clark Kent)

The Joker

Wonder Woman (Diana Prince)

The Flash (Barry Allen)

Harley Quinn

Aquaman

Green Lantern (Hal Jordan)

Lex Luthor

Nightwing

Catwoman

Green Arrow

Martian Manhunter

Shazam

J.K. Rowling'in büyücülük evreni

Harry Potter

Fantastik Canavarlar

İkonik film serileri

Yüzüklerin Efendisi (Sadece filmler WB'de)

The Matrix

Godzilla ve King Kong

Dune

Mad Max

Ocean's

Lego Filmleri (Yeni filmler Universal'da, eskiler WB'de)

Çizgi Film ve animasyonlar

Looney Tunes

Bugs Bunny

Daffy Duck

Tweety

Sylvester

Tasmanian Devil (Taz)

Wile E. Coyote

Road Runner

Porky Pig

Elmer Fudd

Yosemite Sam

Marvin the Martian

Speedy Gonzales

Hanna-Barbera

Tom ve Jerry

Scooby-Doo

Taş Devri

Jetgiller

Ayı Yogi

Atom Karınca

Richie Rich

Ben 10

Powerpuff Girls

Johnny Bravo

Dexter'ın Laboratuvarı

Ed, Edd ve Eddy

Rick and Morty

HBO Max içerikleri

Game of Thrones

The Sopranos

The Wire

Chernobyl

The Last of Us

Sex and the City

Succession

True Detective

Band of Brothers

House of the Dragon

Euphoria

Westworld

Six Feet Under

Oz

Rome

The Conjuring

IT

Elm Sokağı Kabusu

Son Durak

Diziler

Friends

The Big Bang Theory

Two and a Half Men

Gossip Girl

Pretty Little Liars

The Vampire Diaries

Supernatural

Ted Lasso

Lethal Weapon

Dirty Harry

Beetlejuice

Gremlins

Oyun markaları

Mortal Kombat

Batman: Arkham serisi

Middle-earth: Shadow of Mordor/War

Şu aşamada Netflix ve Warner Bros. anlaşması sonrası yapılan ilk açıklamalarda belirtilen içerikler bunlarla sınırlı fakat Netflix bu süreçte planlamasına göre daha fazla veya daha az içeriği Netflix kütüphanesine ekleyebilir.

Yine anlaşma doğrultusunda yapılan açıklamada "Netflix, Warner Bros.'un mevcut faaliyetlerini sürdürecek." ifadesi yer aldığından, HBO Max'in faaliyetlerinin de sürdürüleceğine eminiz. Bu noktada kütüphaneler arası farklılıkları yönetmek ve içerik planlamalarını yapmak tamamen Netflix'in elinde bulunacak.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.