Hakları Netflix'e Geçecek Tüm Warner Bros. Marka ve Yapımları (82 Milyar Dolar Ucuz Kalmış Diyeceksiniz)

Netflix Warner Bros.'u 82.7 milyar dolar karşılığında satın almak için anlaşma sağladığını ve birçok içeriğin Netflix kütüphanesine geçeceğini açıkladı. Tabii bu süreçte Warner Bros. faaliyetlerinin nasıl sürdürüleceği de merak konusu ama merak etmeyin, hepsini açıklayacağız.
Öncelikle belirtelim, Netflix'in Warner Bros.'u satın alımının tamamlanması için 2026'nın üçüncü çeyreğindeki Discovery ile ayrılması beklenecek. Ayrıca bu anlaşmanın büyüklüğü ve sektöre etkisi hesaba katıldığında düzenleyici kurumların bu anlaşmayı onaylaması gerekecek. Yani şimdilik değişecek bir şey yok ama Netflix bu süreç sonrası planlarını açıklamış durumda.
Hangi yapımlar Netflix kütüphanesine geçecek?
Tüm DC evreni
- Batman (Bruce Wayne)
- Superman (Clark Kent)
- The Joker
- Wonder Woman (Diana Prince)
- The Flash (Barry Allen)
- Harley Quinn
- Aquaman
- Green Lantern (Hal Jordan)
- Lex Luthor
- Nightwing
- Catwoman
- Green Arrow
- Martian Manhunter
- Shazam
J.K. Rowling'in büyücülük evreni
- Harry Potter
- Fantastik Canavarlar
İkonik film serileri
- Yüzüklerin Efendisi (Sadece filmler WB'de)
- The Matrix
- Godzilla ve King Kong
- Dune
- Mad Max
- Ocean's
- Lego Filmleri (Yeni filmler Universal'da, eskiler WB'de)
Çizgi Film ve animasyonlar
- Looney Tunes
- Bugs Bunny
- Daffy Duck
- Tweety
- Sylvester
- Tasmanian Devil (Taz)
- Wile E. Coyote
- Road Runner
- Porky Pig
- Elmer Fudd
- Yosemite Sam
- Marvin the Martian
- Speedy Gonzales
- Hanna-Barbera
- Tom ve Jerry
- Scooby-Doo
- Taş Devri
- Jetgiller
- Ayı Yogi
- Atom Karınca
- Richie Rich
- Ben 10
- Powerpuff Girls
- Johnny Bravo
- Dexter'ın Laboratuvarı
- Ed, Edd ve Eddy
- Rick and Morty
HBO Max içerikleri
- Game of Thrones
- The Sopranos
- The Wire
- Chernobyl
- The Last of Us
- Sex and the City
- Succession
- True Detective
- Band of Brothers
- House of the Dragon
- Euphoria
- Westworld
- Six Feet Under
- Oz
- Rome
- The Conjuring
- IT
- Elm Sokağı Kabusu
- Son Durak
Diziler
- Friends
- The Big Bang Theory
- Two and a Half Men
- Gossip Girl
- Pretty Little Liars
- The Vampire Diaries
- Supernatural
- Ted Lasso
- Lethal Weapon
- Dirty Harry
- Beetlejuice
- Gremlins
Oyun markaları
- Mortal Kombat
- Batman: Arkham serisi
- Middle-earth: Shadow of Mordor/War
Şu aşamada Netflix ve Warner Bros. anlaşması sonrası yapılan ilk açıklamalarda belirtilen içerikler bunlarla sınırlı fakat Netflix bu süreçte planlamasına göre daha fazla veya daha az içeriği Netflix kütüphanesine ekleyebilir.
Yine anlaşma doğrultusunda yapılan açıklamada "Netflix, Warner Bros.'un mevcut faaliyetlerini sürdürecek." ifadesi yer aldığından, HBO Max'in faaliyetlerinin de sürdürüleceğine eminiz. Bu noktada kütüphaneler arası farklılıkları yönetmek ve içerik planlamalarını yapmak tamamen Netflix'in elinde bulunacak.
Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.