Paul Walker'ın otomobili açık artırmaya çıktı: Teklifler 23 milyon TL'yi geçti bile

Hızlı ve Öfkeli serisinin yıldızı Paul Walker’a ait 2005 model Ford GT açık artırmaya çıktı. Nadir konfigürasyona sahip araç için 550 bin dolar teklif gelmiş durumda.

Beyazıt Kartal Beyazıt Kartal / Product Content Manager

Paul Walker’a ait 2005 model Ford GT, online açık artırmada satışa çıkarıldı. Nadir “Mark IV Red” rengine ve çizgisiz tasarıma sahip araç, sadece 14 adet üretildiği için koleksiyon değeri çok yüksek.

Araçta 5.4 litrelik süperşarjlı V8 motor, 550 beygir güç ve 6 ileri manuel şanzıman yer alıyor. Şu ana kadar sadece 5.956 km kullanılmış. Hem orijinal jantları hem de güncel jant setiyle birlikte sunuluyor.

Şu anki teklif 550.000 doları aşmış durumda. Paul Walker geçmişi, düşük kilometresi ve özel konfigürasyonu nedeniyle aracın fiyatının daha da artması bekleniyor.

Paul Walker, özellikle Hızlı ve Öfkeli (Fast & Furious) serisinde canlandırdığı Brian O’Conner karakteriyle tanınmıştı. Gerçek hayatta da otomobillere tutkulu olan oyuncu, 2013 yılında bir trafik kazasında hayatını kaybetmişti. Bu GT, hem teknik özellikleri hem de ona ait olmasıyla özel bir anlam taşıyor.

Ford

