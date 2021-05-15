Perseverance'tan Mars Taşlarının Yakın Görüntüleri Geldi

NASA’nın Mars’ta yaşamın izlerini aramak için görevlendirdiği Perseverance aracı, geçtiğimiz günlerde asıl görevine başladı. Şu anda antik, kuru bir gölün kalıntılarını inceleyen aracın kayaları gözlemleme anları, Perseverance’ın resmî Twitter hesabında paylaşıldı.

Şubat ayında Kızıl Gezegen'e indiğinden beri görevine tam olarak başlayamayan Perseverance aracı, Ingenuity helikopterinin test uçuşlarının başarıyla tamamlanmasından sonra sonunda keşfe başladı. Asıl görevi Mars’taki olası geçmiş yaşamı araştırmak olan araçla Ingenuity’nin yolları ayrıldı. Yakın zamanda da aracın Mars’taki taşları inceleme anını yansıtan bir GIF yayınlandı.

NASA’nın keşif aracı Perseverance'ın Twitter hesabında paylaşılan GIF'le aracın kullandığı inceleme cihazlarının gücü gözler önüne serildi. Mars’ta yaşam avına çıkan araç, kollarında bulunan lazer gibi birçok ekipmanla minerallerin ve organik kalıntıların izini sürüyor.

Perseverance'ın geçtiğimiz günlerde paylaştığı görev duyurusu:

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Perseverance aracının asıl görevine sonunda başlaması, aracın resmî Twitter hesabından “Zaman geldi. Olay mahali fotoğrafçılığından bilimsel araştırmacılığa geçiş yapıyorum. Bu antik göl yatağında yaşam hiç var oldu mu? Getirdiğim araç gereçler avımda bana yardım edecek. Ben görevdeki bir robotum” ifadeleriyle duyuruldu. Aracın Mars’a getirdiği keşif helikopteri Ingenuity, uzun süredir test uçuşlarına tabii tutuluyor ve varsa kusurları belirlenmeye çalışılıyordu. Sonunda helikopter bütün testlerini başarıyla tamamladı ve kendi yoluna gitti. Böylece Perseverance, milyarlarca insanın merak ettiği sorunun yanıtını aramaya başladı: Mars’ta yaşam hiç var oldu mu?

Perseverance'ın SHERLOC görüntüleri:

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Mars’ta biyolojik izler arayan araçtan yakın zamanda bir inceleme GIF’i geldi. SHERLOC isimli uzvuyla taşları inceleyen Perseverance’ın kaydettiği görüntüler, Twitter hesabında paylaşıldı. Kameralar, bir lazer ve taşları yakından incelemeye yarayan diğer araç gereçlerden oluşan SHERLOC, taşları yakından incelemenin yanında dikkatlice kazarak içeride bulunan katmanları da gözlemleyebiliyor. Aracın bu cihazla incelediği taşlardan elde ettiği veriler, incelenen göl kalıntılarının ne zaman suyla dolu olduğuna; gölün ne zaman kuruduğuna dair bir zaman çizelgesi oluşturulmasına katkı sağlayacak. Bu çizelge, daha önce oluşmuş mikrobik canlıların tarihini tespit etme konusunda bilim insanlarının önünü açacak.