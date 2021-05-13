NASA, Ingenuity'nin İlk Uçuşunu 3 Boyutlu Hale Getirdi

NASA mühendisleri, Mars'a gönderilen Ingenuity isimli mini helikopterin ilk uçuşuna dair görüntüleri üç boyutlu hale getirmeyi başardı. Paylaşılan yeni video, uygun ekipmanlarla izleyen kişilerin Mars'taymış hissine kapılmalarını sağlıyor.

NASA, bir süredir Kızıl Gezegen'e gönderdiği Perseverance isimli keşif aracından gelen bilgiler üzerinde çalışmakla meşgul. Bugüne kadar konuyla ilgili çok önemli gelişmelere imza atan mühendisler, şimdiyse bu gelişmelere bir yenisini daha eklediler. Kaşif uzay aracının içerisinde Mars'a giden Ingenuity isimli mini helikopterin ilk uçuşuna dair videoyu yeniden editleyen NASA mühendisleri, bu görüntüleri 3 boyutlu hale getirmeyi başardılar.

NASA'nın Jet Propulsion Laboratuvarı tarafından üstlenilen proje, uzay tutkunu olan herkes için özel ve benzersiz bir deneyim sunuyor. Çünkü dileyen herkes, 3 boyutlu hale getirilen bu videoyu izleyebiliyor. Peki bu videoda ne mi var dersiniz? NASA mühendislerinin editlediği video, uygun ekipmanları kullanarak izlediğinizde Mars'taymışsınız hissi veriyor.

İşte NASA'nın oluşturduğu videodan bir ekran görüntüsü

NASA'nın üç boyutlu hale getirdiği video, Ingenuity'nin ilk uçuşunu kaydeden Perseverance'ın çektiği videonun yeni bir hali. Bu yüzden videoda çok fazla hareket yok. Yalnızca karşınızdan kalkan helikopterin uçtuğu anlara dair bir kesit göreceksiniz. Ancak NASA'nın Mars'ta minik bir helikopteri uçurduğu o tarihi anları 3 boyutlu izlemenin bile önemli olduğunu söylemek gerek.