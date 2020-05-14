PGA Tour 2K21, Tüm Platformlar İçin Duyuruldu (Video)

Golf simülasyonu PGA Tour'un bu seneki oyunu PGA Tour 2K21'in ağustos ayında PlayStation 4, Xbox One ve PC platformları için yayınlanacağı açıklandı. Yeni oyunun kapağında 2017 FedExCup Champion birincisi Justin Thomas yer alıyor.

ABD ve Kuzey Amerika'daki golf müsabakalarını düzenleyen PGA Tour'un ünlü golf simülasyonunun bu sene çıkacak olan oyunu PGA Tour 2K21 hakkında önemli bir açıklama geldi. Oyunun yapımcısı 2K Games tarafından yapılan açıklamaya göre 21 Ağustos 2020'de yayınlanacak olan PGA Tour 2K21; Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One ve PC'nin yanı sıra Google Stadia'ya da gelecek.

2K Games tarafından yapılan açıklamada PGA Tour 2K21'in tüm seviyelerden oyunculara hitap edeceği vurgulanıyor. Amatörler; gerçek zamanlı eğitimler, tüyolar ve tavsiyelerle kendilerini geliştirebilecekken tecrübeli golfçüler Pro Vision, Distance Control, Putt Preview ve diğer yenilikler aracılığıyla oyunda ustalaşabilecekler.

İşte PGA Tour 2K21'in fragmanı:

PGA Tour 2K21 deneyiminde sosyal oyun oynamanın merkezde yer aldığını vurgulayan 2K Games, bunu yerel ya da çevrimiçi maçlar aracılığıyla arkadaşlarınızla birlikte yapabileceğinize dikkat çekiyor. Bu maçlar arasında Alt-Shot, Stroke Play, Skins ve 4-Player Scramble yer alıyor.

Bunların yanı sıra Online Societies (Çevrimiçi Cemiyetler) aracılığıyla oyuncular kurallarını kendilerinin belirlediği ve istediklerini dâhil ettikleri çevrimiçi turnuvalar ve sezonlar düzenleyebilecekler. Bu kuralların yanı sıra handikap ve etkinlik ayarları da mevcut olacak.

2K Games'in diğer spor oyunlarında olduğu gibi PGA Tour 2K21'de de sanal para (VC) kullanılacak. Oyun içindeki kozmetik ögelerin kilidini açmak için VC'ye ihtiyacınız olacak. Oyunda başarı kazandıkça sanal para kazanacaksınız ancak VC için para da harcayabilirsiniz. PGA Tour 2K21 için ön sipariş verenlere 2.300 VC hediye olarak verilecek. Bunun yanı sıra Codechaos Boa golf ayakkabıları, Adidas pantolon, şapka ve tişörtten oluşan özel bir kişiselleştirme paketi de ön sipariş sahiplerine hediye edilecek.

PGA Tour 2K21'in kapak yıldızıysa 2017 FedExCup Champion'ın birincisi Justin Thomas oldu. Justin Thomas, daha önce dünya sıralamasında da birinci sırada yer alıyordu.