Dünyanın İlk VW Golf Yarış Otomobili Açık Artırmaya Çıktı

Dünyanın ilk Volkswagen Golf yarış otomobili açık artırmaya çıktı. Türünün tek örneği olan özel tasarım Golf Mk1, üzerinde yapılan modifikasyonlarla orijinalinden çok daha fazlasını sunuyor.

VW'in en çok satan modeli olan Golf, 2019'da 35 milyondan fazla satarak dünyanın en çok satan üç otomobilinden biri oldu. Ancak İtalyan otomobil tasarım ve mühendislik şirketi Italdesign'dan Giorgetto Giugiaro tarafından tasarlanan bir Golf Mk1, türünün tek örneği olarak karşımıza çıkıyor.

Golf Mk1 yarış otomobili, ön tarafta yer alan su soğutmalı bir motora ve ön tekerleklerden çekiş sağlayan bir güç aktarma organına sahip. Golf Mk1, Volkswagen'in ekonomi sınıfı segmentine girmesi için tasarlandı ancak bu yarış otomobili çok daha fazlasını sunuyor.

Orijinal Golf Mk1 yarış otomobilinin kaputunun altında 162 beygir gücü üreten 1.6 litrelik sıralı dört silindir motor yer alırken, bu otomobilde Weber 45 DCOE karbüratörlere ve temassız ateşleme sistemine sahip 175 beygir gücünde 1.8 litrelik bir motor bulunuyor.

Otomobile sonradan eklenen özellikler arasında BBS tekerlekler, Uniball süspansiyon ve dört pistonlu ön ve iki pistonlu arka kaliper bulunan yarış freni sistemi de var. Golf Mk1 yarış otomobili yıllardır otomobil modifiye şirketi işleten Nothelle ailesindeydi. 2011 yılında Marcus Nothelle, Volkswagen AG adına aracı restore etti.

Golf'ün 1974'teki ilk lansmanının ardından, otomobil Rolf Nothelle tarafından 1975'te Belçika'da tanıtılmıştı. Ayrıca araç, Hockenheimring Grand Prix'sinde sürücüsü Bernd Lilier ile birlikte birinci oldu. Dünyanın ilk Golf yarış otomobili olan araç, şu anda Kanadalı klasik araba müzayede şirketi RM Sotheby's tarafından açık artırmaya çıkarıldı.

Açık artırmanın açıklamasında Golf Mk1 yarış otomobilinin yarışa hazır olduğu ve mükemmel kondisyonuyla ve kullanımına hazır olduğu öne sürülüyor. Açık artırmanın yapıldığı sayfaya buradan ulaşabilirsiniz.