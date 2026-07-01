Bir Devrin Sonu: PlayStation İçin 2028'den Sonra Kutulu Oyun Üretilmeyecek!

Sony, yaptığı açıklama ile 2028'den itibaren PlayStation oyunlarının kutulu olarak üretilmeyeceğini duyurdu.

Koleksiyoncuları ve o nostaljik "kutuları" sevenleri üzecek ancak dijital çağa ayak uyduranları hiç şaşırtmayacak tarihi bir kararla karşı karşıyayız.

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Sony, oyun dünyasında taşları yerinden oynatacak dev bir hamleyle PlayStation oyunlarında fiziksel üretim devrini sona erdiriyor.

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2028'den itibaren kutulu oyunlar bitiyor

Yapılan resmî açıklamaya göre Ocak 2028 itibarıyla PlayStation konsollarına çıkacak tüm yeni oyunlar için fiziksel disk üretimi tamamen durdurulacak.

Yani o tarihten sonra mağaza raflarında parlak mavi plastik kutular görmek hayal olacak. Yeni nesil oyunlar yalnızca PlayStation Store'da ve perakendecilerde dijital formatlarda satışa sunulacak.

Mevcut kutulu oyunlar ne olacak?

Mevcut PS4 ve PS5 kutulu oyunları bu karardan etkilenmeyecek. Zaten 2028'e kadar içinde disk bulunan kutulu oyunlar üretilmeye devam edilecek.

Tabii burada önemli nokta da şu ki; PS6'nın artık disksiz bir şekilde geleceği kesinleşmiş oldu. Keza PS5 gibi ayrı bir disk sürücüsü de satılmayacak gibi. Bu da PS4 ve PS5 kutulu oyunlarını PS6'da kullanamayacağımız anlamına geliyor.

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