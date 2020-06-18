PlayStation 5'in Tanıtım Animasyonları, Sony'nin Olmayabilir

Sony'nin PlayStation 5'in tasarımını sergilediği etkinlikte karşımıza çıkan animasyonlar, tanıtıma büyük renk kattı ve karşımıza çıkan her yeni animasyon, heyecanı biraz daha artırdı. Yeni bir keşfe(!) göre PS5 etkinliğindeki animasyonlar Sony tarafından değil, Rus grafik sanatçısı Maxim Zhestkov tarafından yapıldı.

Sony’nin PlayStation 5 etkinliğinde yeni nesil oyunlardan konsolun tasarımına kadar birçok nokta aydınlandı. Etkinlikte dikkat çeken noktalardan biri de oyun fragmanları arasında ve konsolun tasarımına doğru ilerlerken gösterilen ve akışkan toplardan oluşan bazı animasyonlardı.

Animasyonların modern havasının yanı sıra beyaz, siyah ve mavi renk şeması, gerçek PS5 tasarımını sunmak için mükemmel bir sahne hazırladı. Bununla birlikte oyunseverlerin heyecanını daha da artıran bu animasyonlar, aslında Sony tarafından oluşturulmamış olabilir. Etkinlikteki animasyonlar, Rus grafik sanatçısı Maxim Zhestkov'un çalışmalarına işaret ediyor.

PS5 etkinliğinin animasyonları, Maxim Zhestkov'un tasarımlarıyla neredeyse aynı

Maxim Zhestkov'un şimdiye kadar yaptığı çalışmaları bilen kişiler, PS5 etkinliğini gördüklerinde Sony'nin animasyonlar için Rus grafik sanatçısı ile çalıştığını düşündüler. Örneğin, yukarıdaki görüntüde binlerce siyah küçük küre, PlayStation dairesinin şeklini oluşturuyordu ve bu esnada mavi toplar da güzel bir detay sunuyordu. Bu animasyonun, Zhestkov'un "Computations" adlı bir çalışmasına benzerliği ise dikkat çekici seviyede.

Maxim Zhestkov - Computations

PS5 etkinliğinde gösterilen bir diğer animasyon, tavanı aydınlatmalı boş bir odada, PlayStation'ın renklerine referans veren mavi, beyaz ve siyah renk tonlarına sahip katmanların geçişler yaptığı kübik yapı. Bu animasyon da, Zhestkov'un aydınlatmalı bir odada bir monolitin içinde renkli katmanları gösterdiği "Layers" adlı çalışmasıyla büyük benzerlik gösteriyor.

Maxim Zhestkov - Layers

Sony, etkinliğe çalışmalarıyla imza attığı düşünülen Zhestkov için yorum taleplerine cevap vermedi. Ancak Zhestkov'un web sitesindeki Hakkında sayfasında Sony de müşteriler arasında yer alıyor. Diğer yandan Zhestkov Studios'tan bir yapımcı, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Sony'nin etkinliğine katılımımızı henüz doğrulayamayız veya reddedemeyiz" dedi.