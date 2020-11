PlayStation Store’da Black Friday Kampanyası Başladı

Sony, oyunseverlerin en popüler oyunları yüzde 50 gibi büyük indirimlerle alabilecekleri PlayStation Store Play Friday indirimlerini başlattı.

Dün itibarıyla yeni nesil oyun konsolu PlayStation 5’i tüm dünya ile aynı anda Türkiye’de de satışa sunan Sony, bugün ise hem çiçeği burnunda PlayStation 5 sahipleri hem de yılların konsol oyuncuları PlayStation 4 sahipleri için Black Friday indirimlerini başlattı.

PlayStation Store üzerinden erişebileceğiniz indirimler kapsamında 12 aylık PlayStation Plus aboneliğinde yüzde 25 indirimle yalnızca 180 TL’ye erişebileceğiniz gibi FIFA21’den The Last of Us Part II’ye kadar pek çok popüler oyuna da müthiş indirim oranlarıyla sahip olabileceksiniz.

PlayStation Store Black Friday kampanyası kapsamında indirime giren bazı oyunlar

Onlarca oyunun müthiş oranlarda indirime girdiği PlayStation Store Black Friday indirimleri kampanya sayfasına buradan ulaşabilirsiniz. Peki sizce en iyi indirimi alan PlayStation oyunu hangisi?