PlayStation Store’da Black Friday Kampanyası Başladı

Dün itibarıyla yeni nesil oyun konsolu PlayStation 5’i tüm dünya ile aynı anda Türkiye’de de satışa sunan Sony, bugün ise hem çiçeği burnunda PlayStation 5 sahipleri hem de yılların konsol oyuncuları PlayStation 4 sahipleri için Black Friday indirimlerini başlattı.
PlayStation Store üzerinden erişebileceğiniz indirimler kapsamında 12 aylık PlayStation Plus aboneliğinde yüzde 25 indirimle yalnızca 180 TL’ye erişebileceğiniz gibi FIFA21’den The Last of Us Part II’ye kadar pek çok popüler oyuna da müthiş indirim oranlarıyla sahip olabileceksiniz.
PlayStation Store Black Friday kampanyası kapsamında indirime giren bazı oyunlar
- PlayStation Plus (Yıllık) - yüzde 25 indirim - 180 TL
- Watch Dogs: Legion - yüzde 35 indirim - 305,50 TL
- The Last of Us Part II - yüzde 43 indirim - 284,43 TL
- Ghost of Tsushima - yüzde 29 indirim - 354,29 TL
- Marvel’s Avengers - yüzde 50 indirim - 339,50 TL
- NBA 2K21 - yüzde 50 indirim - 249,50 TL
- Doom Ethernal - yüzde 67 indirim - 154,77 TL
- GTA V Premium Online Edition - yüzde 58 indirim - 133,98 TL
- Marvel’s Spider-Man: Game of the Year Edition - yüzde 40 indirim - 185,50 TL
- FIFA21 Şampiyonlar Ligi Sürümü - yüzde 53 indirim - 281,95 TL
Onlarca oyunun müthiş oranlarda indirime girdiği PlayStation Store Black Friday indirimleri kampanya sayfasına buradan ulaşabilirsiniz. Peki sizce en iyi indirimi alan PlayStation oyunu hangisi?