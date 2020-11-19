PlayStation 5 Türkiye’de Satışa Sunuldu: İşte Fiyatı

Oyun dünyasının en çok beklenen cihazı PlayStation 5, bugün (19 Kasım) itibari ile Türkiye’de satışa sunuldu. Sahip olduğu teknik özellikler ve yeni DualSense kontrolcüsü ile karşımıza çıkan PS5’in çıkış tarihi geldi çattı ama fiyatı ve satın alma seçenekleri oyuncuları biraz duraklatabilir.

PlayStation 5, ne zaman çıkacak, fiyatı ve oyunları nasıl olacak, hangi özelliklerle gelecek diye yıllardır bekleniyordu, konsol bugün Türkiye’de satışa sunuldu. 19 Kasım 00.00’dan itibaren Sony ile anlaşmalı olan Turkcell, Mediamarkt, Teknosa gibi resmi satış noktalarından sipariş edilebilen konsol, kısa süre içerisinde tüm satış noktalarında ulaşılabilir olacak.

PlayStation 5’in Ultra HD Blu-ray disk girişli ve disk girişsiz olmak üzere iki farklı versiyonu bulunuyor. Disk girişi olmayan versiyonda oyunlar sadece internet üzerinden indirilebiliyor. Disk girişli versiyonda ise oyunlara disk üzerinden erişilebiliyor, bu sayede yeni nesil oyunların yüklü dosyalarını sabit diskte depolama zorunluluğu kalmıyor. Elbette bu durum fiyata da yansıyor.

PlayStation 5 Türkiye fiyatı ve satış noktaları:

19 Kasım itibari ile Türkiye’de satışa sunulan PlayStation 5’in disk girişli sürümü için tavsiye edilen satış fiyatı 8.299 TL olarak belirlendi. Yurt dışında aynı modelin fiyatı ise 499 dolar/euro bandında. PS5’in Türkiye fiyatını bu denli 4400 TL seviyesinde olan vergiler. Ancak vergileri hariç tutarsak Sony’nin, PS5’i ülkemizde uygun fiyatlı satışa sunmak için kârdan zarar hesabı yaptığını ve yurt dışından daha ucuza gümrük girişi gerçekleştirdiğini görebiliyoruz.

PlayStation 5 oyunları:

Marvel's Spider-Man: Miles Morales (yukarıda)

Horizon Forbidden West

Assassin's Creed Valhalla

Call of Duty: Black Ops Cold War

Ratchet & Clank: Rift Apart

Gran Turismo 7

Demon's Souls

Returnal

Destruction AllStars

EA SPORTS FIFA 21

NBA 2K21

Godfall

Watch Dogs Legion

Fortnite

DIRT 5

Tom Clancy's Rainbow Six Siege

Devil May Cry 5: Special Edition

Grand Theft Auto V ve Grand Theft Auto Online (2021)

Resident Evil Village (2021)

Hogwarts Legacy (2021)

Deathloop (2021)

Ghostwire: Tokyo (2021)

Hitman 3 (2021)

Outriders (2021)

Pragmata (2022)

Project Athia (Çıkış tarihi açıklanacak)

Final Fantasy XVI (Çıkış tarihi açıklanacak)

Yukarıdaki oyunların önemli bir kısmı, PlayStation 4 için de oynanabilir durumda olacak. Ancak PlayStation 5 versiyonları, güçlü donanım sayesinde Ray Tracing ve RTX gibi görsel geliştirmelere sahip olurken, aynı zamanda daha akıcı bir deneyim sunacaklar.

PlayStation 5’in oyunları, zaman içerisinde çeşitlenerek özgün bir hale gelecek. Sony’nin gelecek planları arasında PS5’in daha önceki konsollara kıyasla daha geniş kapsamlı bir oyun platformu yaratma amacı var. Tüm resmi açıklamaları sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz.

PlayStation 5 kontrolcüsü DualSense’in özellikleri:

Gelişmiş tetik hissi (Amaca göre artan ya da azalan sertlik)

DualSense titreşim motoru (Ortama göre değişen titreşim modları)

USB Type-C bağlantı

DualSense kablosuz şarj istasyonu

Sesle kontrol ve kulaklıksız sesli iletişim imkanı

DualSense ‘Create’ butonu ile anında kayıt ve yayın kontrolü

DualSense, PlayStation 5’i diğer konsollardan ayıran en önemli yardımcı diyebiliriz. Bir oyun kolu olmasının yanında hissiyat odaklı geliştirmeler sayesinde oyunun görselliğinden ziyade deneyimine odaklı bir cihaz. Zemine ya da eyleme göre farklı titreşimler vermesi, yine eyleme göre sertleşen ya da yumuşaklaşan tetik sunması ilgi çekici.

DualSense ile FIFA oynarken yorulan bir futboluya depar attırmak için bastığınız tetik tuşu giderek sertleşiyor. Ok ve yay gibi bilek gücü gerektiren silahları kullanırken yine tetiklerin sertleştiğini hissetmeniz mümkün oluyor. Karakteriniz ya da aracınızın girdiği zemine ya da etkileşimlerine göre DualSense, elinize farklı şekillerde titreşimler gönderebiliyor.

PlayStation 5 aksesuarları:

DualSense oyun konsolu

DualSense şarj istasyonu (Aynı anda 2 DualSense için uyumlu)

HD kamera (Yayınlar ve video kaydı için)

Pulse 3D kablosuz kulaklık

Media Remote uzaktan kumanda

Sony’nin aksesuarları arasında şu an için özel bir VR (Sanal Gerçeklik) gözlüğü bulunmuyor. Ancak bu aksesuar ailesi zamanla büyüyecektir. PlayStation 5’in aksesuarları hakkında tüm detaylı teknik bilgilere buradan ulaşmanız mümkün.

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